Xã hội

Pháp luật

Đồng Nai: Tạm giữ 2 thanh niên mang súng đi uống càphê

Hai thanh niên ở thành phố Đồng Nai mang súng đi uống càphê thì bị công an phát hiện, bắt quả tang đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đậu Tất Thành

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Thanh Huy Vũ (ngụ xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi, phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 29/4, Vũ mượn súng của một người (chưa rõ lai lịch) sau đó mang xuống nhà Hùng chơi. Tại đây, Vũ mang súng ra bắn thử một viên phát nổ, sau đó cả 2 rủ nhau mang theo súng đi uống càphê tại quán càphê ở khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước.

Vũ đưa súng cho Hùng cất giữ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đang tàng trữ một khẩu súng dạng rulo ổ xoay, bên trong có 5 viên đạn thể thao.

Qua đấu tranh, Vũ còn khai nhận vào ngày 24/4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt một chiếc xe ôtô trị giá 950 triệu đồng của anh Ph. Ng. Ch. (29 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) mang đi cầm cố được 50 triệu đồng đem tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vũ khí quân dụng #tàng trữ súng trái phép Đồng Nai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi

Cải cách thể chế phải là một quá trình đồng bộ để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi.