Đồng Nai: Tạm giữ 2 thanh niên mang súng đi uống càphê

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Thanh Huy Vũ (ngụ xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (cùng 23 tuổi, phường Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 29/4, Vũ mượn súng của một người (chưa rõ lai lịch) sau đó mang xuống nhà Hùng chơi. Tại đây, Vũ mang súng ra bắn thử một viên phát nổ, sau đó cả 2 rủ nhau mang theo súng đi uống càphê tại quán càphê ở khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước.

Vũ đưa súng cho Hùng cất giữ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đang tàng trữ một khẩu súng dạng rulo ổ xoay, bên trong có 5 viên đạn thể thao.

Qua đấu tranh, Vũ còn khai nhận vào ngày 24/4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt một chiếc xe ôtô trị giá 950 triệu đồng của anh Ph. Ng. Ch. (29 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) mang đi cầm cố được 50 triệu đồng đem tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

