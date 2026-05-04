Phạt tù 9 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm về cho vay

Chiều 4/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thị Mai Toan và Trần Thị Bích Ngọ mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; sáu bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 6 năm tù trong vụ án gây thiệt hại hơn 73,3 tỷ đồng. Bị cáo Hứa Thị Phấn là người chủ mưu nhưng không bị xử lý do đã qua đời.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

Trong đó, bị cáo Hứa Thị Phấn được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bị cáo đã qua đời nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo đều là người có trình độ, nhận thức pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bị cáo Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đối với bị cáo Hứa Xường, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, dù đã được cơ quan tiến hành tố tụng vận động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng nhưng vẫn chưa trình diện, nên cần xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các bị cáo bị truy tố về hai tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Nhóm bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nhóm cán bộ ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội "Vi phạm quy định trong hoạt động cho vay".

Cáo trạng xác định, Công ty Phú Mỹ được giao lập quy hoạch và triển khai dự án khu dân cư tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, với tổng diện tích hơn 279.000 m².

Dù không đủ năng lực tài chính và chưa có quyền hợp pháp đối với toàn bộ tài sản dự án, các bị cáo vẫn lập hồ sơ vay vốn, sử dụng tài liệu không đúng thực tế để đề nghị vay vốn tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Từ năm 2007, Công ty Phú Mỹ đã được giải ngân gần 250 tỷ đồng nhưng sử dụng vốn không đúng mục đích, nhiều khoản chi không có chứng từ hợp lệ. Đến nay, dư nợ còn hơn 89 tỷ đồng; tài sản bảo đảm chỉ thu hồi được hơn 16 tỷ đồng, gây thiệt hại thực tế cho ngân hàng hơn 73,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Phú Mỹ chủ yếu là người thân, quen của bị cáo Hứa Thị Phấn, đứng tên và ký hồ sơ theo chỉ đạo mà không kiểm tra nội dung, không tham gia điều hành thực tế, tạo điều kiện hoàn thiện hồ sơ vay vốn trái quy định.

Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, dù biết doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn, dự án chưa hoàn thiện pháp lý và tài sản bảo đảm không hợp lệ, nhưng vẫn thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho vay; không kiểm tra, giám sát đầy đủ việc sử dụng vốn vay; chấp nhận tài sản hình thành trong tương lai không đủ điều kiện làm bảo đảm.

Hội đồng xét xử nhận định, vụ án không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn bộc lộ nhiều sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm và kiểm soát dòng tiền trong lĩnh vực ngân hàng./.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trong giai đoạn từ năm 2020-2025, Phạm Quốc Dương không báo cáo Trường Đại học Trưng Vương, cho 7 người theo học và thu tổng cộng của họ trên 300 triệu đồng.

​