Đà Nẵng: Triệt phá đường dây liên tỉnh mua bán thiếu nữ dưới 16 tuổi

Đại diện Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, vào ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (sinh năm 1990) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật .

Nhóm đối tượng này được xác định đã có hành vi khống chế, chuyển giao nạn nhân 14 tuổi từ Đà Nẵng ra Quảng Ngãi để cưỡng ép lao động . Qua công tác nắm tình hình các cơ sở kinh doanh karaoke vùng lõi đô thị cũ, trinh sát phát hiện Diệp quản lý nhóm gần 20 nhân viên nữ và thường xuyên "sang nhượng" qua lại tại các khu vực Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch .

Mở rộng rà soát, lực lượng chức năng phát hiện cháu N.N.T.G (sinh năm 2012, trú phường Thanh Khê) vừa trở về nhà sau thời gian bị ép phục vụ tại quán karaoke T.V (Đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) .

Cụ thể, do có khoản nợ, nạn nhân bị nhóm Dương Minh Thanh (sinh năm 1994), Trần Thái Bảo (sinh năm 2006) và Lâm Gia Huy (sinh năm 2005) đánh đập, khống chế ép làm việc .

Thông qua Diệp môi giới, nhóm của Thanh đã bán nạn nhân cho Trương Đình Hiếu (sinh năm 1990) và Đặng Quang Hậu (sinh năm 2002) ở Lý Sơn nhằm trừ nợ . Nạn nhân tiếp tục bị đưa ra đảo, ép viết giấy nhận nợ và làm việc đến ngày 28/4 mới tìm cách liên lạc cầu cứu gia đình .

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ điện tử, hồ sơ chuyển tiền và giấy tờ giao dịch được thu thập, 6 đối tượng đã cúi đầu nhận tội . Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn các lệnh bắt giữ . Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân có liên quan ./.