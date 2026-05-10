Thời tiết ngày 10/5: Miền Bắc mưa dông, Đông Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ C

Ngày 10/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa dông cục bộ; các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ C.

Hằng Trần
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 10/5 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và mưa đá.

Trong khi đó, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ C.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau: Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Ngày không mưa, chiều tối và đêm có lúc có mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

