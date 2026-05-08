Nghệ An: Mưa lớn khiến nhiều cầu tràn, tuyến đường ngập sâu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong sáng nay 8/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước tại nhiều sông, suối tại các địa bàn miền núi phía Tây của địa phương này dâng cao nhanh chóng.

Tại một số khu vực vùng thấp và ven suối, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, khiến nhiều tuyến giao thông dân sinh bị chia cắt tạm thời.

Sáng ngày 8/5, trao đổi với ông Lương Văn Ủn, Trưởng bản Na Ngân, xã Nga My cho biết, từ đêm 7/5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, đặc biệt là trong rạng sáng 8/5, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên suối Nậm Ngân dâng cao, dòng chảy mạnh khiến tuyến đường độc đạo dài hơn 20km từ trung tâm xã Nga My (tỉnh Nghệ An) vào bản có 3 điểm ngập sâu tại khe Hưng, khe Đền và Khe Bống. Hiện tại việc qua lại của người dân tại các điểm ngập này hết sức vất vả. Nếu mưa tiếp diễn thì khả năng bản làng bị cô lập là khó tránh khỏi.

Tại xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An, trong sáng ngày 8/5, qua rà soát, chính quyền địa phương ghi nhận có 4 cầu tràn, ngầm tràn trên các tuyến đường liên xã đã bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt cầu tràn tại bản Tân Tiến đi từ xã Hoa Quân vào xã Sơn Lâm nước dâng cao, dòng chảy rất mạnh.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng Công an, Quân sự và các tổ xung kích phòng chống thiên tai tăng cường trực ban, tuần tra tại các khu vực xung yếu.

Tại các cầu tràn, ngầm tràn bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã bố trí người trực gác để hướng dẫn, ngăn chặn người dân qua lại khi không đảm bảo an toàn.

Ông Trình Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi mưa lớn gây ngập một số cầu tràn trên địa bàn xã, địa phương cũng đã thông tin, tuyên truyền khuyến cáo người dân không đánh bắt cá, vớt củi, lội suối hoặc tụ tập xem nước lũ tại các khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không đi qua cầu tràn, ngầm khi nước đang dâng cao.

Ngoài ra, người dân được yêu cầu chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai và kịp thời báo tin cho chính quyền khi phát hiện các sự cố sạt lở, ngập úng hoặc tình huống bất thường.

Theo dự báo, thời tiết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ và lũ ống, lũ quét trong thời gian tới, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh trước diễn biến xấu của thời tiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, mưa lớn còn khiến nhiều diện tích lúa xuân trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đang bước vào thời kỳ thu hoạch bị ngã đổ, ngập úng gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Bởi trước đó, do mưa lớn và giông lốc, hàng nghìn héc ta lúa xuân tại nhiều địa phương đã bị mưa gió quật đổ hàng loạt, gây khó khăn cho việc thu hoạch, gia tăng nguy cơ thất thoát năng suất.

Tại xã Thiên Nhẫn, sáng 8/5 xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ một số diện tích ruộng của người dân. Nhằm hạn chế thiệt hại, góp phần giúp Nhân dân sớm ổn định sản xuất, lực lượng Công an xã Thiên Nhẫn đã khẩn trương xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, vận chuyển lúa lên bờ.

Theo dự báo, thời tiết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ và lũ ống, lũ quét trong thời gian tới.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe và tài sản cho người dân, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người không đánh bắt cá, vớt củi, lội suối, chăn thả gia súc, gia cầm tại các khu vực nước chảy xiết, trên lưu vực sông, suối, lòng hồ; tuyệt đối không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn khi nước đang dâng cao, chảy mạnh; không chủ quan, hiếu kỳ đứng xem nước lũ tại các khu vực nguy hiểm; chủ động theo dõi thông tin thời tiết và kịp thời báo tin cho chính quyền, lực lượng chức năng khi phát hiện các sự cố, tình huống nguy hiểm./.

Nhiều địa phương miền núi Nghệ An thiệt hại nặng do dông lốc và mưa đá Dông lốc, mưa đá tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An như xã Thanh Bình Thọ, Anh Sơn, Nhần Hòa… bất ngờ xảy ra gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, bể chứa mật mía của một nhà máy.