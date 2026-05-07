Hỗ trợ người dân Thái Nguyên xây dựng nhà ở, tái thiết sau thiên tai

Bảy tháng sau khi cơn bão số 10 (bão Bualoi) và bão số 11 (bão Matmo) đổ bộ vào Việt Nam và gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và miền Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, các hoạt động phục hồi và tái thiết đã được triển khai nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và các cơ quan chức năng Việt Nam, hàng chục căn nhà chống chịu thiên tai cùng hạ tầng giao thông nông thôn đã được nâng cấp, xây dựng, mở ra “nền tảng” phục hồi bền vững cho cộng đồng bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ "tái thiết" sau bão lũ lịch sử

Ngày 6/5, Đoàn quốc tế bao gồm Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, cùng với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng tại tỉnh Thái Nguyên, và chứng kiến lễ bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, đồng thời dự lễ khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai cho người dân.

Trước đó, vào tháng 10/2025, các cơn bão Matmo và Bualoi đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng, đã làm hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu. Trong đó, mực nước sông Cầu đã vượt mức lũ lịch sử, làm ngập hơn 200.000 ngôi nhà tại Thái Nguyên và gây ảnh hưởng đến các hộ nghèo và dễ bị tổn thương sinh sống dọc theo sông.

Tổng thiệt hại kinh tế tại Thái Nguyên, ước tính lên tới 4.295,6 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Chính phủ Australia đã nhanh chóng hỗ trợ của Việt Nam, cung cấp nguồn tài chính để UNDP triển khai dự án “tái thiết” sau bão lũ lịch sử tại tỉnh Thái Nguyên, trong đó tập trung vào việc khôi phục sinh kế và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ở trên địa bàn.

Dự án trên ưu tiên hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các hộ nghèo và cận nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các cộng đồng phải di dời, chịu ảnh hưởng.

Trao tặng khoản viện trợ không hoàn lại “Ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm bao trùm sau bão số 10 (bão Bualoi) và bão số 11 (bão Matmo) năm 2025) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trị giá 6,5 tỷ đồng. (Ảnh: UNDP tại Việt Nam cung cấp)



Trong số đó, một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, giúp người dân có nơi ở an toàn hơn trước nguy cơ bão lũ ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, dự án cũng góp phần nâng cao năng lực cho đội ứng phó cấp xã, cung cấp trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ tiền mặt đa mục đích và các sáng kiến phục hồi sinh kế; giúp hợp tác xã địa phương sớm khôi phục sản xuất, góp phần tạo việc làm và ổn định thu nhập cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về dự án đặc biệt ý nghĩa trên tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renée Deschamps, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia tại Đông Nam Á và nước bạn luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong những thời điểm khó khăn.

“Vì thế, có mặt tại Thái Nguyên hôm nay, chứng kiến những tác động từ sự hỗ trợ của Australia và tinh thần kiên cường của người dân sau các trận lũ lụt năm ngoái, khiến tôi vô cùng xúc động,” bà Renée Deschamps chia sẻ.

Xây dựng nhà chống chịu thiên tai, hướng tới phục hồi bền vững

Chia sẻ niềm phấn khởi tại lễ khởi công xây dựng nhà ở mới, bà Hoàng Thị Liên - một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà mới do ảnh hưởng bởi thiên tai, tại xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) cho hay: “Ngôi nhà cũ của chúng tôi bị ngập sâu và hư hỏng nặng, khiến gia đình không còn nơi ở an toàn. Sự hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn giảm bớt rủi ro trước các thảm họa trong tương lai.”

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nông Quang Nhất - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh phía địa phương đánh giá rất cao sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và UNDP trong các hoạt động hỗ trợ người dân ứng phó và phục hồi sau thiên tai.

Lễ khởi công xây dựng nhà mới cho người dân tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: UNDP tại Việt Nam cung cấp)

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, biến đổi khí hậu đang gây tác động ngày càng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Riêng tại tỉnh này, năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại cho tỉnh hàng nghìn tỷ đồng.

“Tuy vậy, sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UNDP và Đại sứ quán Australia đã góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng từng bước ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế,” ông Nhất chia sẻ.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người dân, ông Vũ Thái Trường, Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP Việt Nam, nhấn mạnh ngôi nhà mới không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ. Hơn thế, đây là một khoản đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu rủi ro trong tương lai và tăng cường khả năng chống chịu của gia đình trước các cơn bão và lũ lụt xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội.

Bên cạnh việc xây dựng mới và sửa chữa 60 căn nhà bị hư hỏng, dự án còn nâng cấp hai tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn Thái Nguyên, góp phần cải thiện kết nối, đảm bảo việc đi lại an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa; đồng thời hỗ trợ sinh kế địa phương và lưu thông hàng hóa.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho rằng đầu tư vào phục hồi và nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn không chỉ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, mà quan trọng hơn là khôi phục tính kết nối, tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất, thương mại và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

"Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nguyên tắc phục hồi sớm gắn với phát triển bền vững,” ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Theo đại diện UNDP tại Việt Nam, những bài học rút ra từ chuyến thăm này sẽ góp phần định hướng cho các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, phục hồi và xây dựng khả năng chống chịu trong tương lai tại Việt Nam./.

