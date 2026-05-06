Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc ô nhiễm kênh Chìm Sơn Tịnh

Liên quan đến thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại kênh Chìm Sơn Tịnh, ngày 6/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo tỉnh đã ký công văn hỏa tốc số 3896/UBND-NNMT chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra và xử lý dứt điểm vụ việc.



Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan gồm: phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong, Tịnh Khê khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường.

Đoàn công tác có nhiệm vụ làm rõ các thông tin về tình trạng nguồn nước đổi màu đen kịt, đặc quánh và bốc mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng hạ lưu.



Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải đề xuất phương án xử lý cụ thể và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/5/2026.



Trước đó, TTXVN đã có loạt tin, bài phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại xã Thọ Phong và phường Trương Quang Trọng phải sống chung với cảnh ô nhiễm nguồn nước mặt và mạch nước ngầm suốt nhiều năm qua do ảnh hưởng từ hoạt động xả thải của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, gây bức xúc trong dư luận./.



Quảng Ngãi kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chìm Sơn Tịnh Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) lập đoàn kiểm tra hệ thống xử lý, thoát nước thải và các điểm xả thải của một số công ty, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

​