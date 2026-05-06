Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất giấm ăn từ acid công nghiệp

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc cùng 3 đối tượng liên quan vụ sản xuất giấm ăn từ acid công nghiệp, đã tiêu thụ hàng trăm thùng sản phẩm giả, gây hại sức khỏe người tiêu dùng.

Nữ Giám đốc Trần Minh Thư cùng các nhân viên bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư, Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường và Nguyễn Văn Nhì để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.”

Trong đó, Trần Minh Thư là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn, có trụ sở tại phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Công ty Thư Trần Hớn có dấu hiệu tổ chức sản xuất, buôn bán giấm acetic giả mạo xuất xứ Hàn Quốc.

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn khám xét khẩn cấp kho hàng và trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này không đăng ký, không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thu mua acid acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, pha trộn với nước để tạo thành giấm acetic dùng trong thực phẩm.

Các đối tượng sau đó chiết rót sản phẩm vào các thùng, can của mặt hàng giấm acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 9/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Theo cơ quan chức năng, acid acetic sử dụng trong công nghiệp thường được dùng trong ngành dệt, nhuộm, sản xuất gỗ và chống mốc, không phải loại dùng trong chế biến thực phẩm.

Nếu sử dụng trong thực phẩm có thể gây ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng và dạ dày, tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng như chì, arsen; thậm chí có nguy cơ tử vong nếu sử dụng ở nồng độ cao.

Hiện, vụ án đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ, phân phối sản phẩm giả để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
