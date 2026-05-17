Kịp thời ngăn chặn nhiều thiếu niên bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ lương cao”

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, trong những ngày qua, lực lượng Công an cơ sở tại các địa bàn vùng cao tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa nhiều thiếu niên bỏ học đi tìm "việc nhẹ lương cao" trở về với gia đình an toàn.

Cụ thể, ngày 15/5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Quản Bạ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Vị Xuyên kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công 4 cháu gái L.T.T., C.T.H., N,T,T., T.T.T. (đều sinh năm 2012, trú tại xã Quản Bạ) đang trên đường đi Bắc Ninh làm thuê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc các cháu rời khỏi địa phương, Công an xã Quản Bạ đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát diện rộng, phối hợp liên tuyến và chặn giữ phương tiện di chuyển, kịp thời đưa các cháu trở về địa phương an toàn và bàn giao cho gia đình.

Trước đó ngày 14/5, Công an xã Hoàng Su Phì cũng tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 thiếu niên có biểu hiện bỏ nhà đi làm, đang lang thang trên địa bàn xã Hoàng Su Phì.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàng Su Phì đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm.

Theo thông tin ban đầu, hai cháu là N.T.Đ. (sinh năm 2013) và N.T.C. (sinh năm 2014) cùng trú tại xã Bản Máy bị các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, đưa ra lời mời gọi hấp dẫn về công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm, độ tuổi nhằm dụ dỗ.

Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thường nhắm vào lứa tuổi thanh thiếu niên còn thiếu kinh nghiệm, dễ bị tác động bởi các lời hứa hẹn. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp sau khi bị đưa đi đã bị ép buộc lao động, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc bị bóc lột.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, quan tâm đến con em, nhất là các mối quan hệ và hoạt động trên không gian mạng; tuyệt đối không để con em tự ý đi theo người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò "việc nhẹ, lương cao"; đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên trên địa bàn./.

