Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua hình thức "đặt cọc mua xe ôtô giá rẻ"

Sáng 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1996, trú tại xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tuyên Quang) phát hiện Nguyễn Văn Chung trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Nguyễn Chung” và tài khoản Zalo “Nguyễn Chung Tn” để đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe ôtô cũ bán với giá rẻ hơn so với thị trường nhằm thu hút người mua.

Khi người mua liên hệ, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để “giữ xe,” đồng thời viện lý do có nhiều người đang hỏi mua, thúc ép nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm các khoản phí khác như: phí vận chuyển, phí làm giấy tờ... nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Trong quá trình trao đổi mua bán, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Với thủ đoạn trên, đối tượng Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại, liên quan đến vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết theo quy định./.

