Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức

Ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an các địa phương Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành điều tra và đấu tranh, làm rõ 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Lê Thế Hải (sinh năm 1989), Lê Thế Bẩy (sinh năm 1985) cùng trú tại thôn Tiền Châu, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (sinh năm 1998) trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 2 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, các đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bẩy làm hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó giao cho khách hàng với mức giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 1 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong xác minh, truy vết.

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy phôtô, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 sở giáo dục; 30 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; 2 cục, viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 6 Ủy ban Nhân dân phường, xã. Số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy và Khuất Tiến Minh (từ trái qua phải). (Ảnh: TTXVN phát)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/4, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án liên hệ với điều tra viên Vũ Xuân Thắng của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0963.791.555./.

