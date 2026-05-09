Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

Ngày 9/5, Công an Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Đây là đường dây tội phạm có tổ chức, vận hành tinh vi với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Tám đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987), Huỳnh Công Danh (sinh năm 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999), Ngô Trọng Thành (sinh năm 1994), Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993), Nguyễn Na Sil (sinh năm 1994), Tạ Công Thi (sinh năm 1997) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004), đều thường trú và tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một loạt cổng game bài đổi thưởng và website đánh bạc trực tuyến như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88...

Các trang web này không hoạt động độc lập mà liên kết chặt chẽ thành một hệ thống gọi là "Liên minh OKVIP." Mục đích của sự liên kết này là để chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và quan trọng nhất là tối ưu hóa dòng tiền bất chính từ khắp nơi đổ về.

Quá trình điều tra xác định, nhằm né tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng Việt Nam, các đối tượng đã đặt hệ thống máy chủ tại khu vực biên giới các nước Lào, Campuchia và Thái Lan, nơi có những kẽ hở trong quản lý hoạt động viễn thông.

Thậm chí, khi khu vực này có biến động về an ninh, các đối tượng nhanh chóng di dời hạ tầng kỹ thuật sang Philippines, Malaysia để phân tán rủi ro và xóa dấu vết truy cập.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây. Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Đường dây này tồn tại và luân chuyển dòng tiền sử dụng nền tảng trung gian tài chính naptien.biz, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK (Thành phố Hồ Chí Minh) vận hành. Hệ thống này đóng vai trò là "cổng thanh toán ngầm," kết nối API trực tiếp với 31 website đánh bạc quốc tế để tự động hóa việc nạp và rút tiền cho con bạc.

Từ tháng 7/2025, khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng quy định xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, nhóm tội phạm nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động. Chúng tập trung khai thác hình thức nạp tiền qua thẻ cào điện thoại.

Với hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 phủ sóng toàn quốc, dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được chia nhỏ, xoay vòng qua nhiều tầng nấc trung gian để che giấu nguồn gốc trước khi chuyển ra nước ngoài hoặc quy đổi thành tiền mặt./.

