Khởi tố cựu Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang

Ngày 8/5, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, đơn vị vừa ra các quyết định khởi tố đối với 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” có liên quan đến Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang.

Trong đó, hai bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Võ Trường Hùng (sinh năm 1977, nơi thường trú: phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang; Trần Xuân Mãi (sinh năm 1962, nơi thường trú phường Long Bình, thành phố Cần Thơ), cựu Kế toán trưởng thuộc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cũng khởi tố bị can Phạm Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1987, nơi thường trú phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), cựu chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”

Bị can Trần Xuân Mãi, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Các bị can vừa bị khởi tố đều liên quan đến Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền trên 35 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), cựu Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, trú tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, trú tại phường Tân An, Cần Thơ), cựu chuyên viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra./.

Phạt tù 9 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm về cho vay Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.