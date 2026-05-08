Công an Thành phố ra lệnh giữ khẩn cấp với đối tượng đánh con riêng của "vợ"

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (sinh năm 1992, ngụ phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện một đoạn clip đang lan truyền ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an khẩn trương xác minh. Kết quả điều tra xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4/5/2026 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Đối tượng Bùi Trung Quốc (áo xanh trái) tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Theo hồ sơ điều tra, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi về nhà thì thấy cháu T (con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng với Quốc) đang ngủ ở phòng khách. Quốc liền chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi vào buổi trưa. Mặc dù cháu T đã giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc vẫn tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu. Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại.

Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L (mẹ ruột cháu T) mới biết sự việc. Qua làm việc với cơ quan công an, bà L khai báo mình và Bùi Trung Quốc sống chung như vợ chồng; cháu T là con riêng của bà. Bà L còn cho biết, Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập cả bà và cháu T.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Dĩ An đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Bùi Trung Quốc theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mọi hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, nhất là bạo hành trẻ em, xâm hại thân thể trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện các vụ việc liên quan đến bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được can thiệp và bảo vệ./.

