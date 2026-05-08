Ngày 1/7, Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp

Trong lộ trình triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1," thành phố Hà Nội sẽ chưa cấm ngay xe máy cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên, thành phố chủ yếu áp dụng biện pháp khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện và chỉ cấm hoạt động đối với xe máy công nghệ sử dụng xăng trong khu vực quy định.

Cụ thể, ngày 7/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có Tờ trình số 111/TTr-UBND gửi Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội."

Dự kiến ngày 11/5, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội."

Theo nội dung Đề án, đối với nhóm xe môtô, xe gắn máy cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong giai đoạn 1 thí điểm (từ ngày 1/7/2026 đến 31/12/2027), thành phố sẽ áp dụng biện pháp "Khuyến khích chuyển đổi phương tiện thân thiện môi trường lưu thông trong vùng phát thải thấp." Người dân trong khu vực thí điểm sẽ có 3 tháng (từ 1/7/2026 đến ngày 1/10/2026) để đăng ký trực tuyến với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Bên cạnh đó, việc hạn chế đi lại trong giai đoạn này đối với xe cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng chỉ dừng ở mức khuyến khích chuyển đổi, không lưu thông vào các khung giờ cuối tuần (từ 18h thứ 6 đến 24h thứ 6, và từ 6h đến 24h ngày thứ 7, Chủ nhật).

Việc cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 sẽ chỉ áp dụng đối với xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ).

Đối với xe máy cá nhân nói chung, biện pháp cấm lưu thông đối với phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 (QCVN) dự kiến sẽ bắt đầu được áp dụng từ giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2028 đến 31/12/2029).

Để đảm bảo tính khả thi và hài hòa lợi ích, việc triển khai Vùng phát thải thấp sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, có bước đi thận trọng. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ 1/7/2026) sẽ chỉ thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm với diện tích 0,5 km2. Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027) sẽ mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với diện tích 3,6 km2. Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 trở đi) mới triển khai mở rộng ra toàn bộ khu vực trong vành đai 1 gồm 9 phường, với diện tích 26,07 km2 và khoảng 625.000 dân.

Đề án được xây dựng nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách trong kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại Thủ đô. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2030, việc thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 sẽ giúp giảm khoảng 30% lượng phát thải CO, NO2 và giảm khoảng 20% lượng phát thải bụi PM2.5 phát sinh trực tiếp từ hoạt động giao thông. Đây cũng là bước đi quan trọng tạo tiền đề cho lộ trình chuyển đổi sang hệ thống giao thông xanh và phát triển đô thị bền vững của Thủ đô./.

