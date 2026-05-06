Hà Nội phân luồng giao thông Võ Chí Công phục vụ thi công chống ngập

Ngày 6/5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên cơ sở phương án thống nhất liên ngành giữa Sở Xây dựng, Công an thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, Sở Xây dựng sẽ thực hiện phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công Dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận trên đường Võ Chí Công.

Cụ thể phương án phân luồng tổ chức giao thông như sau:

Đường Võ Chí Công (hướng từ cầu Nhật Tân đi Vành đai 2 trên cao) tổ chức rào chắn cố định bằng rào tôn kết hợp lưới B40 bề rộng 11m trên phạm vi mặt đường Võ Chí Công (đoạn đường dẫn lên Vành đai 2 trên cao) để thi công cống hộp 3x3m ngầm.

Bề rộng mặt đường còn lại từ 2,5-3m tổ chức cho các phương tiện xe máy có nhu cầu từ Võ Chí Công đi nút giao Hoàng Quốc Việt-Bưởi-Lạc Long Quân lưu thông qua khu vực thi công.

Đồng thời, tổ chức xén dải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công đoạn trước và sau khu vực cầu đi bộ và tận dụng 3 làn đường (phần mặt đường hướng từ Vành đai 2 trên cao đi cầu Nhật Tân) đang rào chắn thi công bề rộng 10,5m để phân luồng cục bộ cho các phương tiện lưu thông từ Võ Chí Công đi đường Vành đai 2 trên cao.

Các phương tiện xe ôtô có nhu cầu từ Võ Chí Công đi nút giao Hoàng Quốc Việt-Bưởi-Lạc Long Quân điều chỉnh lộ trình từ các nút giao Võ Chí Công-Xuân La, Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công-Hoàng Minh Thảo.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ như: Biển hướng dẫn phân luồng từ xa, các biển báo công trường thi công, đường bị thu hẹp, đi chậm, biển báo I.441 (khoảng cách 200m, 100m, 50m đến phạm vi thi công) và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, bảo đảm tuân thủ các quy định tại TCCS 14:2016/TCĐBVN về tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

Cùng với đó, bố trí hệ thống chóp nón kết hợp dây phản quang dạng mũi tên trước và sau khu vực rào chắn, từ tim đường đến 2 mép ngoài của rào chắn, chiều dài vuốt 50m.

Đối với đoạn đường dẫn từ Vành đai 2 trên cao xuống Võ Chí Công, yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm tốc độ và cảnh báo từ xa, hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm đầy đủ, cũng như bố trí hệ thống chóp nón kết hợp dây phản quang dạng mũi tên trước khu vực rào chắn phân luồng, chiều dài vuốt 100m.

Ngoài ra, nhà thầu thi công bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công và người hướng dẫn phân luồng từ xa để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong suốt quá trình thi công.

Để phương án phân luồng, tổ chức giao thông đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn phục vụ thi công dự án, Sở Xây dựng đã yêu cầu Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông theo dõi tình hình tổ chức giao thông trên tuyến và khu vực lân cận, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án và các bất cập khác (nếu có).

Bên cạnh đó, Phòng kiểm tra Giao thông Vận tải kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung quy định theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng thông báo và có biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư, đơn vị thi công vi phạm các quy định trong quá trình thi công.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí lực lượng phối hợp các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng tổ chức tiếp nhận, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên đường Võ Chí Công trong phạm vi thi công, bảo đảm an toàn kết cấu công trình sau khi tiếp nhận đưa vào khai thác sử dụng; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung quy định tại thông báo và có biện pháp xử lý nếu nhà thầu thi công vi phạm các quy định trong quá trình thi công dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên các tuyến đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, đặc biệt tại các nút giao Võ Chí Công-Xuân La, Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công-Hoàng Minh Thảo để đảm bảo an toàn giao thông giảm thiểu ùn tắc giao thông qua khu vực thi công.

Đối với Ủy ban Nhân dân và Công an phường Nghĩa Đô phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công và khu vực lân cận dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông./.

Hà Nội rào chắn loạt tuyến phố, phân luồng giao thông để thi công chống ngập Nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô, Sở Xây dựng thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn thi công.