Hải Phòng: Thông tin chính xác về phân luồng phục vụ lễ hội Hoa Phượng đỏ

Ngày 5/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết hiện trên mạng xã hội đang đưa thông tin về việc phân luồng giao thông phục vụ lễ hội Hoa Phượng đỏ không chính xác.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân theo dõi thông tin phân luồng giao thông trên kênh thông tin chính thống.

Theo đó, tại thông báo 1668/TB-CSGT-TM do Đại tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) nêu rõ từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 8/5/2026 (thứ Sáu), cơ quan chức năng sẽ cấm phương tiện xe ô tô tải từ 2,5 tấn, xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông về hướng Trung tâm sự kiện.

Cụ thể, lệnh cấm trên thực hiện trên các tuyến đường 359, đoạn từ ngã ba đường tỉnh 359-đường 9C (ngã ba VSIP) hướng về trung tâm tổ chức sự kiện. Tuyến đường Máng Nước, đoạn từ Ngã tư đường Máng Nước-đường 9C hướng về Trung tâm sự kiện.

Tuyến đường Đỗ Mười kéo dài, đoạn từ Ngã ba Đỗ Mười-đường 9C hướng về Trung tâm sự kiện. Tuyến đường Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương (từ ngã tư Lê Thánh Tông-Lê Lai đến ngã tư Sở Dầu).

Tuyến đường Lê Hồng Phong, từ ngã tư Lê Hồng Phong-Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về Trung tâm sự kiện. Tuyến từ Lạch Tray, từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng về Trung tâm sự kiện.

Tuyến Hồ Sen, từ ngã tư Nguyễn Văn Linh-Võ Nguyễn Giáp hướng về Trung tâm sự kiện. Tuyến từ Trần Nguyên Hãn, từ ngã tư Trần Nguyên Hãn-Tô Hiệu hướng về Trung tâm sự kiện.

Tuyến đường Mới (từ ngã 5 Cơ Điện về nút giao Nam Cầu Bính) đi về phía cầu Bính. Tuyến đường Hồng Bàng (từ ngã tư đền liệt sỹ Hồng Bàng về nút giao Nam Cầu Bính).

Xe ôtô tải từ 2,5 tấn, xe khách từ 29 chỗ trở lên di chuyển từ nội thành Hải Phòng đến phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương và ngược lại qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Cũng theo văn bản của Phòng Cảnh sát giao thông, đối với các loại phương tiện này, từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 8/5, cấm tất cả các phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bính (trừ xe có lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe có phù hiệu của Ban tổ chức, xe công vụ).

Cũng khoảng thời gian này, cấm tất cả các phương tiện trên đường tỉnh 359 (đoạn từ Ngã ba đường tỉnh 359-đường Đông Tây đến ngã tư Tân Dương); đường Đông Tây.01A; đường Bắc Nam; đường Đông Tây (đoạn từ ngã tư Đông Tây-Bắc Nam đến ngã tư Đông Tây-Đỗ Mười); đường Đỗ Mười (đoạn từ ngã tư Đỗ Mười-Đông Tây đến ngã ba Đỗ Mười.01A)-trừ xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe có phù hiệu của Ban tổ chức; xe công vụ.

Đối với nhân dân đến dự sự kiện, Ban tổ chức bố trí các chỗ đỗ xe khi thực hiện phân luồng gồm: đường Tam Bạc kéo dài, đường Bến Bính, Cù Chính Lan. Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo-Điện Biên Phủ đến ngã ba Trần Hưng Đạo-Hoàng Diệu); đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Trần Phú- Điện Biên Phủ đến ngã ba Trần Phú-Lê Thánh Tông); khu vực số 4 Trần Phú; khu vực cảng Hoàng Diệu; đường Quang Trung, Công viên nút giao Nam Cầu Bính; đường Hồng Bàng; các đường nội bộ khu đô thị Vinhomes Imperia HP; đường Máng nước đoạn từ ngã tư Đông Tây 1A-Máng nước đến ngã tư Máng nước-đường 9C; đường Đỗ Mười kéo dài đoạn từ Ngã tư thứ nhất trên đường Đỗ Mười kéo dài-lối vào dự án Hoàng Huy New City đến ngã ba Đỗ Mười- đường 9C; khu vực dự án Hoàng Huy NewCity đến ngã ba Đỗ Mười-đường 9C và lối vào dự án Hoàn Huy NewCity.

Theo Văn bản 1669/TB-CSGT- TM ngày 5/5 của Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng thực hiện phân luồng từ 17 giờ đến 18 giờ 30 ngày 6, 7 và 9/5 (thứ tư, năm, sáu) như sau:

Cấm người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng về hướng trung tâm Nhà hát lớn thành phố; Cụ thể là: phố Hoàng Văn Thụ (đoạn từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ-Trần Quang Khải đến Ngã 4 Cầu Đất; phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Ngã 4 Đinh Tiên Hoàng-Trần Quang Khải đến ngã 3 Đinh Tiên Hoàng-Trần Phú; phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã 4 Trần Hưng Đạo-Lê Đại Hành đến ngã 4 Trần Hưng Đạo-Đinh Tiên Hoàng; phố Trần Phú (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Đức Cảnh-Cầu Đất đến ngã 4 Trần Phú-Nguyễn Khuyến.

Phố Quang Trung (đoạn từ ngã 4 Quang Trung-Hoàng Văn Thụ đến ngã 3- đường sau Nhà triển lãm) phố Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ ngã 3 giao với đường sau Nhà triển lãm đến ngã 4 Nguyễn Đức Cảnh-Cầu Đất; phố Lê Đại Hành (đoạn từ ngã 3 Lê Đại Hành-Phan Chu Trinh đến ngã 4 Lê Đại Hành- Trần Hưng Đạo); phố Cầu Đất (đoạn từ ngã 4 Cầu Đất-Hai Bà Trưng đến ngã 4 Cầu Đất-Nguyễn Đức Cảnh); phố Mê Linh (đoạn từ ngã 3 Mê Linh-Quang Trung đến ngã 4 Mê Linh-Nguyễn Đức Cảnh); phố Nguyễn Khuyến (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Khuyến-Trần Phú đến ngã 3 Nguyễn Khuyến-Trần Nhật Duật.

Cũng theo văn bản này, từ 17 giờ đến 24 giờ từ ngày 8/5 đến hết ngày 14/5; lực lượng chức năng cấm phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung đoạn từ (Ngã 3 Trần Hưng Đạo-Lê Đại Hành đến ngã 3 Quang Trung-Mê Linh.

Trong những ngày này, lực lượng chức năng hướng dẫn hướng dẫn vị trí đỗ xe cho nhân dân như sau: khi thực hiện phương án phân luồng, điều tiết giao thông nhân dân có thể đỗ tại các vị trí gồm: đường Hoàng Văn Thụ (từ cánh gà bên phải Nhà hát lớn đến nút giao đường Trần Quang Khải); đường Đinh Tiên Hoàng (từ cánh gà bên trái Nhà hát lớn đến nút giao đường Trần Quang Khải); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ-Trần Hưng Đạo đến ngã ba Hoàng Diệu-Trần Hưng Đạo); đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ-Trần Phú đến ngã ba Lê Thánh Tông-Trần Phú); trụ sở Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng cũ, Số 27 Lương Khánh Thiện; trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, số 02 Mê Linh; trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh; công viên thể thao Hồ Sen, số 10 Hồ Sen.

Ngoài các vị trí trên các phương tiện xe máy có thể đỗ trên vỉa hè khu vực vườn hoa Tố Hữu, vườn hoa Kim Đồng theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Gia Viên./.

