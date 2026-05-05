Khắc phục xong hậu quả vụ va chạm liên hoàn giữa 10 ôtô trên đường vành đai 3

Chiều 5/5, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội), cho biết đã cơ bản khắc phục xong hậu quả vụ va chạm liên hoàn giữa 10 ôtô tại đoạn cuối vành đai 3 dẫn lên cầu Thăng Long.

Hiện các phương tiện đã lưu thông được, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 43 tại phường Phú Thượng, liên quan đến 10 phương tiện, bao gồm nhiều xe ôtô con, xe tải thùng kín và một xe đầu kéo. Trong đó, ôtô bị thiệt hại nặng nhất là xe mang biển kiểm soát 88A-531.xx do anh N.V.S (sinh năm 1993, trú tại Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe chở hai hành khách là chị N.T.H (sinh năm 2001, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và chị N.P.T (sinh năm 2003, trú tại Ninh Bình).

Vụ va chạm khiến chiếc xe mang biển kiểm soát 88A-531.xx bị đâm biến dạng hoàn toàn, kẹp giữa một xe ben và một xe tải. Rất may mắn, lái xe chỉ bị xây xát nhẹ, được người dân và Cảnh sát hỗ trợ rời khỏi xe an toàn.

Các phương tiện liên quan khác gồm: Xe ôtô biển kiểm soát 30B-912.xx do anh N.V.M (sinh năm 1995, trú tại Thanh Hóa) điều khiển; xe tải thùng kín biển kiểm soát 29K-125.xx do anh N.V.T (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển; xe tải thùng kín biển kiểm soát 88C-078.xx do anh N.V.A (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển, va chạm từ phía sau...

Ngoài ra, còn có các xe mang biển kiểm soát 29E-491.xx (chưa xác định người điều khiển), 29KT-001.xx do anh V.V.T (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, 29D-063.xx do anh T.V.S (sinh năm 1990, trú tại Ninh Bình) điều khiển, 29H-286.xx do anh N.V.Q (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển, 29H-868.xx do anh V.V.T (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển và xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-007.xx kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 98R-029xx do anh N.V.B (sinh năm 1981, trú tại Thái Nguyên) điều khiển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài trên tuyến vành đai 3 - một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô. Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, giao thông trên cả tuyến đường trên cao và bên dưới cơ bản được lưu thông với tốc độ chậm.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 thông tin, rất may vụ va chạm không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng phối hợp thụ lý, điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

