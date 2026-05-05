4 tháng năm 2026, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Bốn tháng năm 2026, cả nước xảy ra 5.278 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.259 người và bị thương 3.118 người.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,9%; số người chết giảm 7,8%; số người bị thương giảm 26,2%./.
Trong bốn tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 5.278 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.259 người và bị thương 3.118 người, giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2025.
Ngày 5/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết hiện trên mạng xã hội đang đưa thông tin về việc phân luồng giao thông phục vụ lễ hội Hoa Phượng đỏ không chính xác.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn.
Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi vào tham quan tại chùa Hưng Thiện bằng đường bộ và đường thủy cũng là vấn đề được các cấp, các ngành tỉnh Cà Mau quan tâm, chú trọng trong thời gian qua.
Thiết bị ghế an toàn cho trẻ em trên ôtô phải có hợp quy chuẩn nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường.
Để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Trần Hưng Đạo, chính quyền và nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đã nỗ lực ngày đêm, giải phóng mặt bằng, tháo dỡ các công trình, nhà cửa…
Công tác chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã hoàn thành lựa chọn vị trí xây dựng 9 khu tái định cư. 8/9 khu tái định cư đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính.
Vụ va chạm liên hoàn khiến chiếc xe mang biển kiểm soát 88A-531.xx bị đâm biến dạng hoàn toàn, kẹp giữa một xe ben và một xe tải; may mắn lái xe chỉ bị xây xát nhẹ và được hỗ trợ rời khỏi xe an toàn.
Hà Nội đang triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm: Cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở.
Rạng sáng 5/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ.
Cú va chạm mạnh giữa xe khách và xe container trên cao tốc khiến phần đầu xe khách bị biến dạng hoàn toàn, nhiều hành khách bên trong hoảng loạn và bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài.
Ba Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông tại khu vực miền Trung đang bị chậm tiến độ hệ thống giao thông thông minh và trạm dừng nghỉ nên cần đẩy nhanh tiến độ để triển khai thu phí.
Tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ sẽ tạm thời đóng một số đoạn để các đơn vị thi công triển khai lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí.
Bí thư Thành ủy xác định công tác giải phóng mặt bằng thực sự là điểm nghẽn lớn nhất khiến dự án chưa thể bứt tốc, dù nguồn lực và vốn đầu tư đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Với quyết tâm cao, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã “chạm mốc” bàn giao mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo với tỷ lệ 99% số hộ gia đình, cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành đường sắt đã vận chuyển gần 400.000 lượt hành khách, bảo đảm an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông và đoạn qua tỉnh Ninh Bình.
Sáng 4/5, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một ôtô di chuyển trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn Km728 hướng Bắc-Nam qua địa bàn xã Cồn Tiên, bất ngờ gặp một đàn bò đi trên đường.
Thủ tướng khẳng định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sáng 4/5/2026, UBND phường Vườn Lài (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư 985 tỷ đồng.
Công trình sẽ kết nối liên thông đồng bộ với các tuyến lân cận, góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, một số tuyến đường khác trong khu vực.
Khoảng 6h50’ ngày 4/5, xe buýt mang BKS 29E-208.xx di chuyển tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.
Ghi nhận từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, tình hình giao thông nhiều tuyến phố trên trong địa bàn thành phố Hà Nội đông đúc, người dân tất bật trên đường tới công sở, trường học...
Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận (TP Hồ Chí Minh), ôtô 5 chỗ lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một xe máy chở 3 người, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.
Sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,68 triệu khách và 27.450 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.
Tại Trung tâm điều khiển giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), các ca trực 24/24 giờ, theo dõi sát từng diễn biến, kịp thời điều tiết, duy trì nhịp giao thông Thủ đô.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4–1/5, lực lượng chức năng xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - chiếm tỷ lệ cao trong các lỗi giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3/5, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp tại một số đoạn theo hướng từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều nay, người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày, không có cảnh chen chúc trên Pháp Vân- Cầu Giẽ hay, cửa ngõ phía Nam Thủ đô thông thoáng bất ngờ.
Chiều 3/5, ghi nhận giao thông cửa ngõ phía Nam và phía Tây Hà Nội lúc 14h30 cơ bản thông thoáng. Một số khu vực đông xe nhưng không ùn tắc, lực lượng chức năng hiện đã tăng cường điều tiết lưu lượng giao thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển phù hợp để giảm tải cho cao tốc, sau 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.