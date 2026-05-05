Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) Lê Quang Biên cùng cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.

Tại thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ treo nhiều ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng khẩu hiệu song ngữ chào mừng./.