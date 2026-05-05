Hà Nội tổ chức thi hành Luật Thủ đô bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 1/5/2026 về tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Theo kế hoạch, mục tiêu của thành phố là tổ chức thi hành Luật Thủ đô bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Thống nhất nhận thức về Luật Thủ đô, chính sách xây dựng và phát triển Thủ đô, trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Thủ đô.

Tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc giám sát, phản biện và triển khai thi hành Luật.

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan Trung ương với Thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

Thực hiện nguyên tắc 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật; bảo đảm Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Thành phố tập trung xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Chủ trì xây dựng văn bản cá biệt thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố có trách nhiệm: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công rõ nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý tiến hành xây dựng văn bản, đảm bảo đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định và thời hạn hoàn thành theo kế hoạch của Thành phố.

Chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, xác định khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, khoảng trống về thể chế và kịp thời đề xuất xây dựng nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định để áp dụng trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 9 của Luật Thủ đô.

Việc xây dựng nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách theo quy định tại Điều 9 của Luật Thủ đô được thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Hội đồng Nhân dân Thành phố và phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: Áp dụng đối với những vấn đề mới, chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc cần cơ chế, chính sách khác với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội; xác định rõ nội dung, phạm vi, thời gian thực hiện thí điểm và lộ trình triển khai thực hiện; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện thí điểm; bảo đảm đủ nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện thí điểm; có cơ chế theo dõi, kiểm soát, giám sát, đánh giá, biện pháp quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện thí điểm; xác định rõ tiêu chí đánh giá hiệu quả và các nội dung cần thiết khác.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thủ đô phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực, bằng nhiều hình thức phù hợp đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, mở đợt cao điểm tuyên truyền Luật Thủ đô từ tháng 4 đến tháng 6/2026.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chỉ đạo gắn kết công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật để các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô được phổ biến sâu rộng trong Nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về Thủ đô./.

