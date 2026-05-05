Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5/2026, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội và điều hành trong thời gian tới.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu khẩn trương đưa các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi) vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động cụ thể. Đây được xác định là giải pháp then chốt nhằm chuyển hóa lợi thế thể chế thành kết quả phát triển rõ nét, tạo động lực để Thủ đô phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Trong phiên họp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét, thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu của năm 2026, công tác triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), cùng nhiều đề án, tờ trình quan trọng khác, trong đó có đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và đề xuất điều chỉnh quy định về phí sử dụng lòng đường, hè phố.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác xây dựng mô hình xã/phường “Xã hội chủ nghĩa” tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình xã, phường “Xã hội chủ nghĩa” ở Thủ đô.

Đại diện Sở Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 28/4 đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán, tương đương 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, thu nội địa đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%; thu từ xuất nhập khẩu đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21%.

Thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về thị trường, đơn hàng, chi phí logistics, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thương mại điện tử xuyên biên giới. Hà Nội xác định triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ưu tiên thực hiện ngay trong tháng 5/2026 và 9 nhóm giải pháp dài hạn thực hiện trong các tháng tiếp theo.

Hiện thành phố đang tập trung cao độ tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng. Các sở, ngành, xã, phường rà soát toàn bộ danh mục dự án trọng điểm, dự án có khả năng giải ngân lớn trong tháng 5/2026; lập danh sách cụ thể từng dự án còn vướng về mặt bằng, tái định cư, mỏ vật liệu, đơn giá, hồ sơ thanh toán, thủ tục điều chỉnh dự án để xử lý theo từng ngày, từng tuần.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đối với các dự án như Vành đai 1, vành đai 2,5, vành đai 3,5, vành đai 4, các cầu qua sông Hồng, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B, các công trình chống ngập cấp bách, cần thành lập hoặc kích hoạt ngay các tổ công tác liên ngành do lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở, ngành phụ trách trực tiếp; giao rõ mốc hoàn thành từng phần việc, nhất là bàn giao mặt bằng sạch, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, nghiệm thu khối lượng và thanh toán vốn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là phải nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới vào cuộc sống. Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng các quy hoạch, định hướng vừa được thông qua sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng hành động, chương trình và kết quả rõ ràng.

Ông Vũ Đại Thắng nêu rõ dù có nhiều tiềm năng và khung khổ pháp lý thuận lợi, song kết quả tăng trưởng và chuyển đổi mô hình kinh tế của Hà Nội vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đó, các bên liên quan cần làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là trong các lĩnh vực còn hạn chế như sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị, xây dựng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố đặt yêu cầu quý II phải đạt mức tăng trưởng trên 10%. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn, đặc biệt trong thúc đẩy đầu tư công, phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cao và hạ tầng.

Một yêu cầu đáng chú ý được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh là cải cách mạnh mẽ quy trình xử lý công việc, cần giảm tối đa các khâu trung gian, hướng tới cơ chế “một đầu mối, một quy trình,” rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Đối với những dự án đầu tư công, các đơn vị phải khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đơn giá, hợp đồng để triển khai ngay khi có mặt bằng, tránh tình trạng chậm tiến độ dù đã đủ điều kiện thi công.

Liên quan đến Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố yêu cầu hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế cụ thể trước ngày 15/6 để kịp triển khai khi luật có hiệu lực từ 1/7/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội đã có đầy đủ điều kiện về cơ chế, chính sách, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện. Nếu các cấp, ngành quyết tâm cao, hành động quyết liệt, mục tiêu tăng trưởng hai con số hoàn toàn có thể đạt được./.

Hà Nội quyết liệt đưa Luật Thủ đô sửa đổi đi vào cuộc sống Với tư duy kiến tạo, không chờ đợi, hành động ngay từ khi Luật Thủ đô sửa đổi được thông qua, Hà Nội đang thể hiện quyết tâm lớn trong việc biến những quy định pháp lý thành giá trị thực tiễn.

​