Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Ngày 6/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hình thức trực tiếp tại phường Long Xuyên và xã Chợ Mới (tỉnh An Giang), đồng thời kết nối trực tuyến với bà con cử tri xã An Châu, tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, ông Trương Hồ Hải, đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ông Huỳnh Văn Chánh, cử tri khóm Tây Khánh 7, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) phát biểu ý kiến. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri phường Long Xuyên, xã Chợ Mới và xã An Châu (tỉnh An Giang) bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào kết quả kỳ họp cũng như hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương như giá cả nông sản còn thấp, tình trạng vật tư nông nghiệp tăng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính...

Cử tri Lê Văn Hữu Hạnh, ấp Long Hòa, xã Chợ Mới cho rằng, vấn đề giá cả trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đang đặt ra nhiều khó khăn cho người sản xuất. Theo đó, giá các yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá nông sản lại có xu hướng giảm.

Thực tế tại địa phương, giá lúa, nông sản xuống thấp khiến nông dân sản xuất không có lãi. Từ thực trạng này, cử tri đề nghị cần có giải pháp quản lý, điều tiết giá cả hợp lý nhằm bảo đảm cân đối giữa chi phí đầu vào và giá đầu ra, giúp người nông dân duy trì sản xuất và cải thiện đời sống, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn tại địa phương.

Cử tri Nguyễn Thị Hậu, phường Long Xuyên đánh giá, việc sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua cơ bản diễn ra thuận lợi, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp địa giới hành chính cũng phát sinh không ít khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường sau sáp nhập.

Cử tri Hậu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhà ở ven sông tại An Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đề nghị tăng cường quản lý nhằm bảo đảm an toàn và quy hoạch lâu dài.

Ngoài ra, bà con cử tri xã Chợ Mới, An Châu và phường Long Xuyên cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, nhất là phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cán bộ trẻ và công nhân lao động...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang lắng nghe các ý kiến của bà con cử tri. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của bà con cử tri; đồng thời, đánh giá cao sự quyết tâm, đồng lòng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các địa phương, của tỉnh, giao địa phương, tỉnh trực tiếp giải quyết. Những vấn khác, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ ghi nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền ở những diễn đàn phù hợp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, thời gian qua, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ dịch bệnh và biến động địa chính trị toàn cầu, kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng vẫn giữ vững đà tăng trưởng ấn tượng.

Với mức tăng trưởng GDP đạt 7,8% và thu ngân sách tăng 17% so với cùng kỳ, tỉnh An Giang đã khẳng định được sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đồng thời đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn kéo dài mà cử tri phản ánh về tình trạng giá vật tư đầu vào tăng cao và những bất cập về hạ tầng giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện các chiến lược tầm vóc đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó ưu tiên hàng đầu là nâng cao đời sống dân sinh thông qua cải cách tiền lương, hiện đại hóa y tế, giáo dục và đầu tư đồng bộ cho hạ tầng liên kết vùng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đặc biệt, Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đã đề cập đến quan điểm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy đời sống người dân làm thước đo quan trọng nhất và xử lý các vấn đề sạt lở, hạn mặn từ gốc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, phường Long Xuyên, xã Chợ Mới và xã An Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần chủ động rà soát tổng thể quy hoạch, nhất là quy hoạch các vùng sản xuất, quy hoạch dân cư… triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, xây dựng thương hiệu nông sản đủ sức vươn tầm quốc tế; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân khi thay đổi cơ cấu sử dụng đất để đảm bảo sự phát triển bền vững, giúp người dân sống giàu có trên chính mảnh đất quê hương mình.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, tỉnh An Giang cần quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng đến một chính quyền hiện đại, vì dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh An Giang đã trao tặng 10 phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chợ Mới và phường Long Xuyên./.

