Khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô, quyết liệt xử lý các “điểm nghẽn” đô thị

Ngày 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng và kết nối trực tuyến đến các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10.

Tại hội nghị, đại diện cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, đặc biệt là việc thông qua Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Cử tri đã nêu lên nhiều kiến nghị thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh: Đề nghị sớm cụ thể hóa Luật để tăng cường phân cấp, phân quyền và có cơ chế bảo đảm nguồn lực, giúp chính quyền cấp xã giải quyết hiệu quả các vấn đề trật tự đô thị, môi trường; có giải pháp đột phá và nguồn lực để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Cử tri thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Cùng với đó, cử tri kiến nghị nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiểm định khí thải và giải quyết hồ sơ hộ tịch tại cơ sở.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua là một "đòn bẩy chiến lược," cho phép Hà Nội tự chủ hơn trong quản lý tài chính, đất đai, đầu tư và thu hút nhân tài. Đây chính là bệ phóng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo đúng tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, trong quý I/2026, Hà Nội duy trì sự ổn định với tổng thu ngân sách đạt gần 100% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, chi đầu tư phát triển tăng mạnh mẽ, đạt trên 317%.

Chia sẻ với những trăn trở của cử tri về ô nhiễm môi trường, áp lực giao thông và các dự án chậm triển khai, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao đổi sâu với các cử tri về 3 nhóm vấn đề chuyên môn mà Thành ủy Hà Nội đang tập trung chỉ đạo tại địa bàn khu vực các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Về quy hoạch, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc để hình thành các công viên rừng, khu sinh thái dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống. Thành phố không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh.

Về kinh tế, mục tiêu xây dựng Bát Tràng thành trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế.

Tại Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An, yêu cầu địa phương bảo vệ quỹ đất cho nông nghiệp sinh thái, tránh tình trạng chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản.

Về hạ tầng, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các cầu bắc qua sông Hồng (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo); chú trọng đầu tư "hạ tầng mềm" như hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư cũ.

Nhằm đưa Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo các cấp, ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Cụ thể: Khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô năm 2026; ban hành đầy đủ các chính sách trước ngày 15/6 để thực hiện từ ngày 1/7/2026, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án treo, chậm triển khai; quyết liệt xử lý 5 "điểm nghẽn" gồm úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm ngay trong các tháng đầu năm 2026; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra xây dựng trái phép.

Các cấp, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực của cán bộ; kiên quyết loại bỏ những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Các cấp, ngành đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn văn hóa; bảo đảm mọi người dân, nhất là đối tượng chính sách, đều được hưởng thành quả phát triển.

Trao đổi trực tiếp về một số vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang rà soát toàn bộ các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở và các địa điểm đất trên địa bàn thành phố để tập trung phát triển y tế cơ sở.

Về vấn đề giải quyết đơn, thư ở cấp xã, Bí thư Thành ủy giao Chánh Thanh tra thành phố ban hành văn bản hướng dẫn chung cho cấp xã trước ngày 15/5/2026.../.

