Hà Nội yêu cầu hoàn thành nhiều đoạn tuyến vành đai trước ngày 30/5

Ngày 6/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 - hai trục giao thông quan trọng của Thủ đô.

Tại cuộc họp, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, hoàn thành nhiều đoạn tuyến trước ngày 15/5 và 30/5/2026, đồng thời đẩy nhanh bố trí tái định cư, tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, dự án đường Vành đai 2,5 gồm 13 đoạn tuyến, trong đó 6 đoạn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 7 đoạn còn lại đang được các địa phương tập trung triển khai. Các vướng mắc về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhiều đoạn tuyến trọng điểm.

Tại các đoạn như Lĩnh Nam-Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng-Nguyễn Trãi, Cầu Giấy-Dịch Vọng, Xuân Tảo-Nam Thăng Long... phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản đã hoàn tất. Trong đó, đoạn Lĩnh Nam-Vĩnh Hoàng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại phường Vĩnh Hưng; phần còn lại tại phường Hoàng Mai đang chi trả cho 91 hộ dân và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2026. Đoạn Đầm Hồng-Nguyễn Trãi hiện còn một số vướng mắc liên quan phê duyệt giá nhà tái định cư và cơ chế thanh toán.

Đối với dự án đường Vành đai 3,5, hiện đã có 2 đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác; nhiều đoạn tuyến, nút giao và hạng mục cầu đang được tập trung triển khai giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, cầu Thượng Cát cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng phía xã Thiên Lộc, phần còn lại tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026. Cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, trong khi phía tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai các phần việc liên quan.

Nút giao với Đại lộ Thăng Long hiện đạt khoảng 99,8% khối lượng giải phóng mặt bằng, phần còn lại dự kiến hoàn tất trước ngày 15/5/2026. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực để triển khai đồng bộ toàn tuyến Vành đai 3,5 nhằm bảo đảm tiến độ và tính kết nối.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường như Xuân Đỉnh, Kiến Hưng, Tây Tựu, Khương Đình, Thiên Lộc... đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân. Đại diện các sở, ngành trực tiếp giải đáp, tháo gỡ từng nội dung cụ thể.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 là các tuyến giao thông đặc biệt quan trọng, cần sớm hoàn thành để tăng cường kết nối vùng, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho Thủ đô. Do đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, hạn chế tối đa áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Ông Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà và quỹ đất tái định cư để người dân sớm ổn định nơi ở mới. Đồng thời, chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng “có mặt bằng nhưng chậm triển khai,” ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Đối với trường hợp phải di dời doanh nghiệp, nhà máy, cụm công nghiệp, thành phố yêu cầu sớm nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm duy trì sản xuất, việc làm và sinh kế cho người lao động.

Đáng chú ý, với các dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế đặc thù về nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình thu hồi đất, đặc biệt quan tâm các hộ gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình triển khai dự án./.

