Hào khí Điện Biên trong tim người lính năm xưa

Hơn bảy thập kỷ trôi qua kể từ Chiến dịch Điện Biên Phủ, ký ức về những tháng ngày “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình.

Ngày đó, họ là những chàng trai tuổi đôi mươi lên đường vì Tổ quốc, đã góp sức làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Ngày nay, trong cuộc sống đời thường, ngọn lửa Điện Biên vẫn cháy mãi, trở thành nguồn động lực, niềm tự hào và bài học lịch sử sống động cho các thế hệ mai sau./.