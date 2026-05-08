Trung đoàn Tổng thống Nga kiêu hãnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập

Dưới bóng tường thành Điện Kremlin, những bước chân thép của Trung đoàn Tổng thống tại Quảng trường Nhà thờ đang viết tiếp bản anh hùng ca 90 năm kiêu hãnh bảo vệ trái tim của nước Nga vĩ đại.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Trung đoàn Tổng thống, Quảng trường Nhà thờ tại Điện Kremlin đang vang dội tiếng nhạc binh và những bước chân duyệt binh đầy kiêu hãnh. Đây là dịp quan trọng để tôn vinh đơn vị cận vệ tinh nhuệ bậc nhất, nơi gìn giữ những nghi lễ quân sự biểu tượng và lịch sử lâu đời của nước Nga.

Đằng sau những màn biểu diễn kỵ binh và bộ binh mãn nhãn là hành trình khổ luyện nhiều năm của các tân binh ưu tú được tuyển chọn khắt khe từ khắp mọi miền đất nước. Từ tâm lý thép đến sự phối hợp hoàn mỹ với các chiến mã, mỗi binh sĩ đều phải vượt qua giới hạn của bản thân để xứng đáng đứng trong hàng ngũ đội quân được coi là "bộ mặt" của quốc gia.

Qua gần một thế kỷ, Trung đoàn không chỉ đảm nhiệm sứ mệnh bảo vệ an ninh Điện Kremlin mà còn là người canh giữ linh hồn lịch sử tại Mộ Chiến sĩ Vô danh. Sự hiện diện đĩnh đạc của họ tại "Trạm gác số 1" chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối kiêu hãnh và lòng trung thành tuyệt đối của dân tộc Nga trước toàn thế giới./.