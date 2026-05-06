Khoảng 23h19’ ngày 5/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bán cháo số 5 phố Hàng Vôi. Thời điểm cháy, phía sau cửa hàng là một nhà dân có 4 người mắc kẹt.

Bản tin 60s ngày 6/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cháy quán cháo trên phố Hàng Vôi, 4 người được giải cứu kịp thời.

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ y tế ngay trên chuyến bay Hà Nội - Paris.

Tài xế thoát chết thần kỳ dù ô tô bị đâm bẹp dúm trên Vành đai 3.

Kết quả khám nghiệm chỉ ra nguyên nhân 2 người tử vong trong vụ cháy ô tô tại cây xăng Đà Nẵng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu thế hệ mới XTC-03.

Máy bay tiếp dầu Mỹ phát tín hiệu khẩn cấp trên Vịnh Ba Tư.

Israel nâng mức sẵn sàng phòng vệ dân sự.

Canada tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine./.