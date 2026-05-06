Đồng Nai quyết tâm mỗi ngày giải ngân trên 600 tỷ đồng vốn đầu tư công

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết ngày 15/5/2026 đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn được giao, bình quân mỗi ngày toàn thành phố phải thực hiện giải ngân trên 600 tỷ đồng. Đây chỉ đạo của ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tại công văn số 10/UBND-KTNS về khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

“Đây là khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư căn cứ các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để nghiêm túc triển khai thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng đủ điều kiện,” công văn nêu rõ.

Để đảm bảo tiến độ công việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân hàng ngày về Sở Tài chính; trong đó nêu rõ giá trị giải ngân trong ngày, ước giải ngân ngày hôm sau, lũy kế giải ngân đến ngày 15/5/2026, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý đối với từng dự án cụ thể. Giao Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi sát tình hình thực hiện; kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo điều hành, xử lý các trường hợp chậm tiến độ, không bảo đảm mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) hai con số năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, giảm dần chỉ số ICOR của thành phố, trên cơ sở Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu danh mục các dự án đầu tư công theo hướng chuyển mạnh từ tư duy “đầu tư theo số lượng” sang “đầu tư theo hiệu quả đầu ra,” bảo đảm mỗi đồng vốn đầu tư công phải tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Trong quá trình rà soát, cần đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác sau đầu tư; kiên quyết đề xuất xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, đội vốn, hiệu quả thấp, không phát huy giá trị sử dụng hoặc không bảo đảm khả năng hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Đồng thời, rà soát toàn bộ danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tham mưu cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025, tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, dự án liên vùng, dự án hạ tầng chiến lược, có tính lan tỏa cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

“Kiên quyết loại bỏ các dự án kém hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, không cấp bách, không còn tính khả thi hoặc không có khả năng hoàn thành để tránh đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí nguồn lực,” Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu.

Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai lưu ý, đối với các dự án giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ) giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương xây dựng đường găng chi tiết thời gian, nhiệm vụ triển khai của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và các sở, ngành có liên quan gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo điều hành.

Đối với việc đầu tư Dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại tổng mức đầu tư của từng dự án trong bối cảnh giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, ca máy và thiết bị thi công có nhiều biến động; bảo đảm việc xác định tổng mức đầu tư sát với tình hình thực tế, phù hợp định mức, đơn giá theo quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, năm 2026 kế hoạch vốn đầu tư công giao các chủ đầu tư trên địa bàn là hơn 21.000 tỷ đồng; trong đó trừ khoản tiết kiệm chi 5% và nguồn dự phòng chưa phân bổ hơn 2.342 tỷ đồng, tổng kế hoạch vốn các chủ đầu tư 2026 là 17.432 tỷ đồng; giá trị giải ngân đến ngày 29/4/2026 là 2.220 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,7%.

Trong số 37 chủ đầu tư được giao vốn năm 2026 trên địa bàn thành phố, có 12 đơn vị chủ đầu tư mới chỉ giải ngân đạt tỷ lệ dưới 10% tính đến hết tháng 4/2026./.

Quảng Ninh giải ngân vốn đầu tư công tăng gấp 3 lần Theo dự kiến, đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt 5.664 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch của riêng quý 2/2026 và đặc biệt là gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.