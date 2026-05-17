Khủng hoảng Trung Đông gây áp lực lớn lên dự trữ ngoại hối châu Á

Dự trữ ngoại hối tại nhiều nền kinh tế châu Á đang suy giảm mạnh khi các chính phủ phải chi nguồn lực để bảo vệ đồng nội tệ trước cú sốc giá dầu tăng cao do xung đột tại Iran gây ra.

Theo dữ liệu của Bloomberg, Philippines ghi nhận mức giảm mạnh nhất với dự trữ ngoại hối giảm 8,1% kể từ khi xung đột bùng phát, xuống còn 104 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ giảm 5,2%, còn 691 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại hối của Indonesia giảm 3,8%, xuống 146 tỷ USD.

Sự sụt giảm này phản ánh cả việc các nước phải bán dự trữ để hỗ trợ đồng nội tệ lẫn sự giảm giá của các tài sản nắm giữ không phải đồng USD.

Diễn biến trên cho thấy châu Á đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ căng thẳng Trung Đông do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng khu vực hiện có nền tảng kinh tế vĩ mô vững hơn so với các giai đoạn khủng hoảng trước đây.

Ông Duvvuri Subbarao, cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), cho rằng nhiều nền kinh tế châu Á đã tích lũy dự trữ ngoại hối như “tuyến phòng thủ đầu tiên.” Tuy nhiên, ông lưu ý phần lớn các nước trong khu vực đều là nhà nhập khẩu dầu lớn, trong khi xuất khẩu - động lực tăng trưởng chủ chốt - có nguy cơ suy yếu.

Trước áp lực từ giá năng lượng tăng mạnh, các ngân hàng trung ương châu Á đã tăng cường can thiệp vào thị trường ngoại hối. Indonesia cho biết sẽ sử dụng toàn bộ công cụ chính sách để hỗ trợ đồng rupiah sau khi đồng tiền này liên tục rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Trong khi đó, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc nhằm hạn chế nhu cầu mua kim loại quý và bảo vệ đồng rupee.

Tại Philippines, ngân hàng trung ương nước này đã can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng peso khi tỷ giá tiến sát mốc 60 peso đổi 1 USD. Tuy nhiên, đồng peso vẫn giảm hơn 6% kể từ cuối tháng 2/2026. Cùng trong giai đoạn này, đồng rupee của Ấn Độ giảm 5% và đồng rupiah của Indonesia giảm 4%.

Theo ngân hàng ANZ, sự suy giảm dự trữ ngoại hối tại châu Á đang khiến nhiều ngân hàng trung ương khu vực thận trọng hơn.

Ông Khoon Goh, Giám đốc nghiên cứu châu Á của ANZ tại Singapore, nhận định rằng dù các nước có thể áp dụng thêm nhiều biện pháp khác, ngày càng nhiều ngân hàng trung ương trong khu vực vẫn sẽ phải tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát và giảm áp lực mất giá tiền tệ./.

