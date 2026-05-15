Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại hàng thế kỷ và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của châu Phi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) ngày 14/5 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Guterres cho rằng hệ thống tài chính quốc tế hiện nay chưa hỗ trợ đủ, cũng như chưa bảo đảm vai trò và tiếng nói tương xứng cho các nước châu Phi.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với gánh nặng trả nợ lớn, làm cạn kiệt nguồn lực công và ảnh hưởng tới các khoản đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực thiết yếu như nước sạch và vệ sinh môi trường.

Ông nhấn mạnh hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay được thiết kế mà không có sự tham gia của châu Phi, do đó cần được cải tổ để đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của các nước đang phát triển trong các thể chế và quá trình ra các quyết định của thế giới.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, các quốc gia châu Phi hiện thường phải vay vốn với mức lãi suất cao gấp 3 lần chuẩn quốc tế, khiến chi phí đầu tư cho giáo dục, y tế và hệ thống cấp nước sạch trở nên tốn kém hơn nhiều.

Ông Guterres kêu gọi huy động thêm nguồn lực tài chính, cải tổ cấu trúc tài chính quốc tế và thúc đẩy đầu tư nhằm hỗ trợ châu Phi cũng như các nước đang phát triển thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cho biết tổ chức này đang thúc đẩy xây dựng một cơ chế cho vay mang tính hỗ trợ phát triển hơn, đồng thời thiết lập các công cụ hiệu quả nhằm giảm gánh nặng nợ cho các nước nghèo.

Ông cũng cho rằng hệ thống xếp hạng tín nhiệm hiện nay đang khiến nhiều quốc gia đang phát triển khó tiếp cận các nguồn vốn vay cần thiết cho phát triển kinh tế-xã hội./.

