Quan chức ECB cảnh báo khả năng sớm điều chỉnh lãi suất

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định cơ quan này sẽ cần sớm điều chỉnh lãi suất nếu triển vọng lạm phát không có sự cải thiện đáng kể.

Khánh Ly
Trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ông Martin Kocher, thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngày 11/5 nhận định cơ quan này sẽ cần sớm điều chỉnh lãi suất nếu triển vọng lạm phát không có sự cải thiện đáng kể.

Trao đổi với tờ Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ, khi được hỏi ý kiến của ông về kỳ vọng của thị trường rằng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng Sáu tới, ông Kocher nhấn mạnh rằng nếu tình hình lạm phát không khởi sắc một cách rõ rệt, việc điều chỉnh lãi suất trong tương lai gần là điều không thể tránh khỏi.

Dù cho rằng việc ECB tạm dừng tăng lãi suất trong tháng Tư là có cơ sở, ông Kocher, người đồng thời cũng là Thống đốc Ngân hàng trung ương Áo, lưu ý ECB không nên trì hoãn việc thắt chặt chính sách tiền tệ quá lâu nếu giá năng lượng không sớm hạ nhiệt một cách nhanh chóng và thực chất.

Khi đề cập đến các tác động gián tiếp tiềm tàng từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, ông Kocher cho biết tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nhiều cuộc thương lượng về tiền lương diễn ra tại châu Âu kể từ khi xung đột bùng phát.

Tuy nhiên, ông khẳng định một khi chiến sự kéo dài và giá năng lượng duy trì ở mức cao, rủi ro xảy ra các tác động gián tiếp sẽ gia tăng đáng kể. Dẫu vậy, ông Kocher cũng nhận định tầm ảnh hưởng lần này có thể sẽ khác biệt so với đợt lạm phát bùng nổ giai đoạn 2021-2022 do nhu cầu tiêu dùng hiện nay đang ở mức yếu hơn.

Trả lời câu hỏi về nguy cơ châu Âu rơi vào tình trạng đình lạm (lạm phát cao đi kèm với tăng trưởng thấp), ông Kocher cảnh báo đà phục hồi kinh tế tại Đức và Áo đang bị đe dọa bởi xung đột tại Trung Đông, trong khi các rủi ro lạm phát đang có chiều hướng tăng lên.

Do đó, dù nền kinh tế và thị trường lao động vẫn duy trì được khả năng chống chịu, ông cho rằng không thể loại trừ nguy cơ đình lạm. Theo ông, thời điểm kết thúc của cuộc xung đột sẽ là yếu tố mang tính quyết định đối với tương lai kinh tế khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
