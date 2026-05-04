ECB bất đồng trước ngưỡng cửa tăng lãi suất vào tháng 6/2026

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đang đứng trước một quyết định quan trọng vào tháng 6/2026, khi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu chia rẽ sâu sắc về thời điểm và sự cần thiết của việc tăng lãi suất.

Trong khi một số thành viên có ảnh hưởng xem động thái này là "gần như không thể tránh khỏi," những người khác lại kêu gọi sự thận trọng và yêu cầu có thêm dữ liệu rõ ràng.

Tại cuộc họp chính sách gần nhất vào ngày 30/4, ECB đã giữ nguyên lãi suất, nhưng phát tín hiệu rõ ràng rằng việc tăng chi phí đi vay sẽ được xem xét tại cuộc họp ngày 10-11/6. Tín hiệu này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận công khai giữa các thành viên Hội đồng Thống đốc.

Ông Peter Kazimir, Thống đốc ngân hàng trung ương Slovakia, người ủng hộ chính sách thắt chặt tiền tệ, khẳng định trong một bài xã luận hôm 4/5 rằng việc tăng lãi suất vào tháng 6/2026 là "gần như không thể tránh khỏi."

Ông Kazimir cho rằng ECB phải chuẩn bị cho một thời kỳ kéo dài, trong đó giá cả tăng trên diện rộng đi kèm với tăng trưởng yếu hơn rõ rệt trên toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank), ông Joachim Nagel cũng ủng hộ quan điểm trên. Ông Nagel cho rằng một động thái như vậy là cần thiết nếu triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế không cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, một số quan chức khác lại đưa ra lời kêu gọi thận trọng. Ông Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp, nhấn mạnh rằng ECB cần một "khối dữ liệu đủ lớn" và bằng chứng rõ ràng cho thấy áp lực lạm phát đang trở nên dai dẳng trước khi bắt đầu tăng lãi suất.

Bày tỏ trong lá thư thường niên gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Villeroy nói rằng bất kỳ động thái thắt chặt nào cũng phải phụ thuộc vào các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang lan rộng ra ngoài các yếu tố ban đầu như năng lượng, đặc biệt là qua lạm phát lõi, diễn biến tiền lương và kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Quan điểm thận trọng này cũng được các thành viên khác ủng hộ. Ông Gediminas Simkus của Litva cho biết, ECB đang đề cập đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 6/2026, tuy nhiên quyết định cuối cùng có được đưa ra hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình và dữ liệu.

Bối cảnh của cuộc tranh luận này là xung đột Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, gây ra cú sốc lạm phát. Mặc dù các nhà kinh tế và nhà đầu tư hầu hết đều dự đoán một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới, song dữ liệu kinh tế gần đây cũng đưa ra những tín hiệu trái chiều.

Khảo sát của ECB công bố ngày 4/5 cho thấy các nhà dự báo kỳ vọng lạm phát sẽ chỉ tăng đột biến tạm thời do xung đột. Dù họ dự đoán lạm phát trung bình năm nay là 2,7%, nhưng con số này được cho là sẽ giảm xuống 2,1% vào năm 2027 và 2% vào năm 2028, quay trở lại mục tiêu của ECB./.

