ECB: Xung đột Trung Đông kéo dài sẽ đẩy kinh tế Eurozone rơi vào suy thoái

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, ông Yannis Stournaras, nhận định nguy cơ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) rơi vào suy thoái nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài là “có thật và có cơ sở,” đồng thời nhấn mạnh tiến trình đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran sẽ đóng vai trò quan trọng đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên báo Phileleftheros của Cộng hòa Cyprus ngày 3/5, ông Stournaras - đồng thời là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB - cho biết nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn thể hiện khả năng chống chịu, song đà tăng trưởng đã suy yếu.

Ông Stournaras nói: “Những lo ngại về khả năng suy thoái tại Khu vực đồng euro là có thật và có cơ sở, trong bối cảnh các cú sốc tiêu cực mới về phía cung do xung đột Trung Đông gây ra.”

Theo ông Stournaras, giá năng lượng tăng và mức độ bất định gia tăng đang tác động trực tiếp đến tăng trưởng và lạm phát, do khu vực này phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.

Ông cũng lưu ý khác với năm 2022, áp lực lạm phát hiện nay xuất hiện trong bối cảnh tăng trưởng yếu hơn, điều kiện tài chính thắt chặt hơn và dư địa tài khóa hạn chế hơn. Điều này khiến không gian điều hành chính sách bị thu hẹp và các nền kinh tế trở nên dễ tổn thương hơn trước các cú sốc.

Đến nay, giá năng lượng tăng vẫn chưa gây ra tác động lan tỏa đáng kể tới lạm phát tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu cơ sở hạ tầng năng lượng bị tổn hại, áp lực lạm phát có thể gia tăng trong trung hạn, trong khi sự bất định kéo dài có nguy cơ làm suy yếu đầu tư và tăng trưởng.

Về định hướng chính sách, ông Stournaras cho biết phản ứng của ECB sẽ phụ thuộc vào mức độ, thời gian kéo dài và kênh truyền dẫn của cú sốc.

Nếu tác động chỉ mang tính tạm thời và không tạo ra hiệu ứng vòng hai đáng kể, ngân hàng này có thể không cần điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp lạm phát vượt mục tiêu ở mức lớn nhưng mang tính tạm thời, ECB có thể cần thực hiện “điều chỉnh có chừng mực” để hạn chế các tác động lan tỏa.

Nếu lạm phát chệch khỏi mục tiêu một cách đáng kể và kéo dài, phản ứng chính sách sẽ cần mạnh mẽ hơn./.

