Cà Mau đầu tư mạnh hạ tầng lưới điện, đón sóng năng lượng tái tạo

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%, qua đó, đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Địa phương xác định mục tiêu là tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng lưới điện truyền tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện, Cà Mau đang tích cực hỗ trợ chủ đầu tư và ngành điện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV đồng bộ với các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí, điện sinh khối…, đảm bảo giải tỏa hết công suất các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh và kết nối lưới điện với các tỉnh, thành phố trong khu vực; đồng thời, phối hợp ngành điện theo phân cấp, theo dõi tiến độ đầu tư danh mục các dự án lưới điện 500kV và 220kV.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh tập trung triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030; trong đó phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ và công nghiệp, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án năng lượng vận hành bảo đảm tiến độ kế hoạch. Đồng thời, tỉnh kêu gọi chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả các dự án trong Quy hoạch năng lượng quốc gia.

Công nhân kiểm tra hệ thống dẫn khí tại Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Mục tiêu đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng của tỉnh (điện gió, điện mặt trời, hydrogen/ammonia xanh), với đa dạng hình thức nhằm thu hút đầu tư đảm bảo an ninh năng lượng qua hạ tầng khí tự nhiên/LNG; đồng thời hoàn thiện hệ thống truyền tải điện đồng bộ, tạo nền tảng xuất khẩu năng lượng, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, từ năm 2025 đến nay, ngành điện đã thực hiện đầu tư mới, nâng cấp cải tạo đường dây trung thế với chiều dài 497,03km, hạ thế 721,41km, tổng dung lượng trạm biến áp 45.963kVA với tổng nguồn vốn đầu tư 653 tỷ đồng.

Đến nay, 100% xã, phường sử dụng điện lưới quốc gia, với 561.310 hộ sử dụng điện đạt 99,97%. Bên cạnh đó, việc nâng cấp hạ tầng lưới điện truyền tải cũng được quan tâm.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã bố trí hơn 4.600 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống lưới điện 110kV và lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó có 12 công trình lưới điện 110kV và 149 công trình lưới điện trung, hạ thế đã hoàn thành, đưa vào vận hành.

Riêng năm 2026, đơn vị tiếp tục bố trí hơn 2.000 tỷ đồng triển khai 9 công trình lưới điện 110kV và 19 công trình lưới điện trung, hạ thế, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các khu vực nuôi trồng thủy sản và vùng nông thôn.

Công nhân kỹ thuật tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kiểm tra nguồn điện hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất chế biến. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tỉnh có bờ biển dài khoảng 310km và vùng lãnh hải rộng 120.000km2, đây là tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo. Hiện, tỉnh Cà Mau đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến đầu tư phát triển năng lượng tái tạo.

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, đến nay, toàn tỉnh đã có 28 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất hơn 1.740MW, trong đó, có 14 dự án điện gió chính thức được đưa vào vận hành thương mại, 5 dự án đang triển khai thi công, 7 dự án còn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư và 2 dự án trong giai đoạn phát hành hồ sơ. Ngoài ra, tỉnh còn có 20 dự án điện gió với tổng công suất 1.263MW đang chờ được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó Giám đốc Tô Minh Đương cũng cho biết theo kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030, năm 2026 đưa vào vận hành 5 dự án, tổng công suất 300 MW, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ khởi công 2 dự án, mở rộng 1 dự án; giai đoạn 2027-2030 theo kế hoạch thực hiện vận hành 38 dự án với tổng công suất 5.448 MW./.

Gia Lai hút vốn trên 5.000 tỷ đồng cho 4 dự án điện mặt trời, điện gió Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp nhận các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 với tổng nguồn vốn lên tới gần 5.000 tỷ đồng.