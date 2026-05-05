Sự sụp đổ của Spirit Airlines có thể sẽ khiến giá vé máy bay tăng cao hơn

Theo CNBC, sự sụp đổ của Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines sau nhiều năm khó khăn chồng chất sẽ mang lại lợi ích cho các đối thủ và khiến giá vé máy bay còn tăng cao hơn nữa.

Chỉ vài giờ sau khi Spirit Airlines sụp đổ, các đối thủ của hãng hàng không này đã công bố kế hoạch bay mới. Thực tế, các hãng hàng không đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho việc điều chỉnh mạng lưới đường bay khi khả năng Spirit đóng cửa ngày càng rõ ràng. Một số chuyến bay mới bắt đầu ngay trong tuần này. Điều này diễn ra sau khi Spirit bất ngờ ngừng hoạt động vào đêm 2/5, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Động thái nhanh chóng này cho thấy các hãng đang cạnh tranh gay gắt để giành lấy những tài sản giá trị của Spirit, như cổng ra máy bay và cơ sở dữ liệu khách hàng - những người giờ đây có ít lựa chọn hơn khi đặt vé. Theo các nhà phân tích, điều này có thể khiến giá vé máy bay tiếp tục tăng, vốn đã tăng mạnh do chi phí nhiên liệu trong năm nay.

Mặc dù lịch bay mùa Hè vốn đã bị cắt giảm của Spirit chỉ chiếm khoảng 1,5% công suất nội địa của Mỹ, nhưng theo nhà phân tích hàng không Brandon Oglenski của Barclays, tác động của sự sụp đổ này có thể lan rộng hơn đối với toàn ngành và túi tiền của hành khách.

Theo ông, bên cạnh việc trực tiếp giành được doanh thu từ mạng lưới trước đây của Spirit, giá vé toàn ngành có thể được hưởng lợi đáng kể đối với hầu hết các hãng, do việc loại bỏ công suất dư thừa trên các tuyến bay - điều có khả năng sẽ đẩy doanh thu lên cao hơn trong ngắn hạn.

Hiện tại, các hãng hàng không đang công bố các chuyến bay mới nhằm lấp đầy khoảng trống mà Spirit để lại và cạnh tranh giành các tuyến bay cũng như cổng ra máy bay của hãng.

Breeze Airways đang khai thác chuyến bay từ Atlantic City, New Jersey, đến Charleston, Nam Carolina. Hãng này cũng dự định khai thác các chuyến bay quanh năm từ Atlantic City đến sân bay quốc tế Raleigh-Durham ở North Carolina và Tampa, Florida.

JetBlue Airways, trước đây là hãng lớn thứ hai tại trung tâm hoạt động chính của Spirit ở sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood (bang Florida), đã công bố các chuyến bay mới từ đây đến nhiều điểm đến, bao gồm Barranquilla và Cali (Colombia); Baltimore; Charlotte (Bắc Carolina); và Indianapolis. Hãng cũng cho biết sẽ bổ sung các chuyến bay thẳng mới từ khu vực Nam Florida đến Chicago; Detroit; Houston; Nashville (Tennessee); và Ponce (Puerto Rico).

JetBlue cũng đang tăng công suất các chuyến bay từ Fort Lauderdale đến Austin, sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth; Raleigh-Durham; và Santo Domingo cùng Santiago de los Caballeros tại Cộng hòa Dominica.

Đây không phải là chiến lược mới đối với các hãng hàng không. Cuối mùa Hè năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi Spirit nộp đơn xin bảo hộ phá sản lần thứ hai trong chưa đầy một năm, các hãng hàng không cũng đã bổ sung chuyến bay đến những sân bay nơi Spirit có sự hiện diện lớn. Khi đó, Spirit đang cắt giảm chuyến bay để giảm chi phí trong nỗ lực thoát khỏi phá sản, với mục tiêu vào giữa năm 2026.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, và các cuộc đàm phán về khoản vay lên tới 500 triệu USD từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm duy trì hoạt động của hãng đã đổ vỡ vào cuối tuần trước.

Spirit, hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng của Mỹ, đã sụp đổ sau nhiều năm đối mặt với các vấn đề chồng chất - một phần do quản lý, một phần do yếu tố khách quan - cuối cùng vượt quá khả năng khắc phục.

Bên cạnh việc mở các tuyến bay mới, nhiều hãng khác như United Airlines, Frontier Airlines, American Airlines, Southwest Airlines và JetBlue đã nhanh chóng hành động vào cuối tuần, áp trần giá vé cho những hành khách bị mắc kẹt đã đặt vé với Spirit.

Hiện tại, ngành hàng không đang theo dõi sát sao các hãng giá rẻ khác sau sự sụp đổ của Spirit. Đợt tăng giá nhiên liệu kể từ sau các hoạt động quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2/2026 đã gây áp lực đặc biệt lớn đối với các hãng hàng không giá rẻ, vốn không có nguồn thu lớn từ thẻ tín dụng hay khách hàng doanh nghiệp như các hãng lớn.

Frontier, đối tác sáp nhập tiềm năng trước đây của Spirit và cũng là hãng giá rẻ, sẽ công bố kết quả kinh doanh vào 5/5. Ban lãnh đạo của hãng dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về kế hoạch và triển vọng trong năm nay./.

