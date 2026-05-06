Giá vàng ngày 6/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 5/5 sau khi chạm mức thấp nhất hơn một tháng ở phiên trước đó, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lệnh ngừng bắn mong manh tại Trung Đông và tác động tiềm tàng của xung đột này đối với lạm phát cũng như kỳ vọng lãi suất.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.557,56 USD/ounce vào lúc 17 giờ 31 phút GMT (0 giờ 31 phút ngày 6/5 giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 31/3 trong phiên trước. Hợp đồng vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên cũng tăng 0,8%, lên 4.568,50 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết lực mua bắt đáy vàng xuất hiện sau đợt bán tháo gần đây, trong khi giá dầu hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ thị trường kim loại quý này.

Theo ông, nhà đầu tư vẫn sẽ theo sát các diễn biến tin tức, nhưng sự chú ý có thể dần chuyển sang các dữ liệu kinh tế. Tuy vậy, ông nhấn mạnh thị trường vàng vẫn cần một động lực cơ bản đủ mạnh để lấy lại đà tăng.

Vàng vốn được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát và bất ổn, song sức hấp dẫn của vàng thường suy giảm khi lãi suất ở mức cao. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index, nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn tồn tại dù ảnh hưởng đã suy yếu khi vàng ngày càng được nhìn nhận như một tài sản nhạy cảm với rủi ro.

Dù vậy, nhu cầu phòng ngừa lạm phát cùng với hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương cho đến nay đã giúp hạn chế đà giảm sâu của giá vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 73,03 USD/ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.963,30 USD, trong khi palladium tăng 1,5% lên 1.501,41 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 6/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/5:

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

​

​