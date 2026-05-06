Pháp kêu gọi EU sẵn sàng kích hoạt công cụ chống cưỡng ép thương mại

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/5 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) cần kích hoạt các công cụ chống cưỡng ép thương mại (ACI) nếu Mỹ thực sự áp mức thuế bổ sung 25% đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu.

Phát biểu họp báo tại Yerevan, Armenia, ông Macron cho rằng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Mỹ và EU – với tư cách là các đồng minh – cần tập trung vào hợp tác thay vì đưa ra “những lời đe dọa gây bất ổn.”

Tổng thống Macron khẳng định EU từ trước đến nay vẫn tôn trọng các cam kết đã thống nhất với Mỹ. Theo ông, nếu Mỹ tiếp tục thay đổi các thỏa thuận đã đạt được và đe dọa áp thêm thuế đối với các nước châu Âu, EU sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp đáp trả đã được chuẩn bị sẵn để bảo vệ lợi ích của mình.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định EU “đã chuẩn bị cho mọi kịch bản,” đồng thời nhắc lại thỏa thuận thương mại đạt được giữa EU và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 năm ngoái, theo đó mức thuế đối với ôtô châu Âu xuất khẩu sang Mỹ được duy trì ở mức 15%.

Theo bà von der Leyen, nền tảng của thỏa thuận này là thịnh vượng chung, các quy tắc thống nhất và độ tin cậy giữa hai bên.

Tuy nhiên, hôm 1/5, ông Trump tiếp tục đe dọa áp thêm thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU, cáo buộc khối này không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương đã ký trước đó.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng, Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic dự kiến gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Paris bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)./.

Nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại EU-Mỹ về thuế quan ôtô Kế hoạch nâng thuế lên mức 25% đối với ôtô nhập khẩu từ EU của Mỹ đang khiến quan hệ thương mại song phương thêm căng thẳng, khi Brussels để ngỏ khả năng đáp trả nếu thỏa thuận bị phá vỡ.

​