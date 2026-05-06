Giá vàng lên mức cao nhất kể từ ngày 28/4 trước triển vọng hòa bình ở Trung Đông

Giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 2% trong phiên 6/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.

Diễn biến này đã đẩy giá dầu và đồng USD đi xuống, đồng thời phần nào xoa dịu lo ngại về lạm phát tại Mỹ.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 32 phút ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,4% lên 4.067,39 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 28/4. Giá vàng Mỹ giao tháng 6/2026 cũng tăng 2,4% ở mức 4.078,20 USD/ounce.

Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết ông sẽ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz do những tiến triển trong quá trình đàm phán một thỏa thuận toàn diện với Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận chiến dịch quân sự mang tên "Epic Fury" đã kết thúc và khẳng định Washington không mong muốn tình hình leo thang thêm.

Các chuyên gia nhận định vàng tăng giá phiên này chủ yếu nhờ giá dầu thô quay đầu giảm khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt. Việc Mỹ xác nhận vẫn duy trì lệnh ngừng bắn mong manh với Iran đã tác động tích cực đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu tái leo thang căng thẳng nào cũng có thể khiến giới đầu tư thực hiện chốt lời.

Dù giá dầu giảm giúp giảm bớt áp lực lạm phát, giới đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao.

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào cuối tuần này để đánh giá sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng như xem liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tiếp tục giữ nguyên chính sách tiền tệ hay không.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,2% lên 75,84 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 2,6% lên 2.002,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 35 phút ngày 6/5, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 163,00-166,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

