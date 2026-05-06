Tỷ giá ngày 6/5: Đồng USD biến động trái chiều giữa giá mua vào và bán ra

Sáng 6/5, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều, trong khi nhân dân tệ (NDT) tiếp tục xu hướng giảm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với ngày 5/5.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần 26.369 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.857 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) ở mức 23.908-26.318 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 9h, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 26.128-26.368 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 8 đồng ở chiều mua vào nhưng lại tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) tiếp tục xu hướng giảm. Tại Vietcombank, NDT giảm 3 đồng ở cả hai chiều, xuống 3.793-3.915 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Còn tại BIDV, giá mua NDT ở mức 3.793-3.917 VND/NDT (mua vào-bán ra), giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng nhẹ 2 đồng ở chiều bán ra so với ngày 5/5./.

