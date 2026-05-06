4 tháng năm 2026: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 50,7%

4 tháng năm 2026, cả nước có 77.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 785,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 356,9 nghìn lao động, tăng 50,7% về số doanh nghiệp, tăng 60,1% về vốn đăng ký và tăng 0,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
