151 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp, ưu tiên xét tuyển đại học 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản về việc 151 học sinh lớp 12 thi chọn đội tuyển Olympic được miễn thi tốt nghiệp, ưu tiên xét tuyển đại học năm 2026.

Ngày 4/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2315/BGDĐT-QLCL gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng ngành giáo dục mầm non về việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo văn bản này, Kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 có 151 thí sinh đang học lớp 12 tham gia dự thi, trong đó Môn Toán có 37 học sinh, môn Vật lí 29 học sinh, môn Hóa học 28 học sinh, môn Sinh học 27 học sinh và môn Tin học 30 học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026 đối với các thí sinh trong danh sách theo quy định; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng thực hiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 đối với các thí sinh này./.