Đại học Quốc gia Hà Nội: Hành trình 120 năm đào tạo tinh hoa

Chiều nay, 16/5, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, hơn 300 đại biểu đã cùng tham dự hội thảo khoa học quốc gia “Từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội: Truyền thống 120 năm đào tạo tinh hoa”.

Hội thảo quy tụ khoảng 300 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan đối tác quốc tế, đại sứ quán các nước, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) cùng nhiều trường đại học uy tín trên thế giới.

Với chủ đề “Truyền thống 120 năm đào tạo tinh hoa”, hội thảo nhằm nhìn lại một cách hệ thống di sản học thuật của nền giáo dục đại học hiện đại ở Việt Nam, khởi nguồn từ Đại học Đông Dương, đồng thời khẳng định sự kế thừa liên tục và phát triển không ngừng của truyền thống đào tạo tinh hoa được hội tụ, nâng tầm tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay.

Nội dung hội thảo được tổ chức theo hai phiên chuyên đề. Phiên thứ nhất, “Di sản học thuật và truyền thống đào tạo nhân tài quốc gia”, tập trung phân tích giá trị học thuật của Đại học Đông Dương, quá trình du nhập hệ thống giáo dục châu Âu vào Việt Nam, sự hình thành đội ngũ trí thức mới và dấu ấn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trong phát triển khoa học cơ bản, đào tạo nhân tài, kiến tạo nền tảng tri thức quốc gia.

Phiên thứ hai, “Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học tinh hoa, phụng sự quốc gia trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”, tập trung làm rõ hành trình Đại học Quốc gia Hà Nội từ mô hình thí điểm đến trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu; vai trò dẫn dắt tiên phong của Đại học Quốc gia Hà Nội; yêu cầu nuôi dưỡng tài năng khoa học và phát huy vai trò đào tạo tinh hoa trong phát triển đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Hội thảo thu hút khoảng 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đối tác quốc tế, các trường đại học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban tổ chức đã nhận được 26 tham luận gửi đến hội thảo. Các bài tham luận nổi bật như bài “Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ truyền thống vẻ vang đến phát triển kinh tế giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên mới” của Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, bài viết của các nhà khoa học, nguyên là lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, tuyến bài viết của các thế hệ nhà giáo, cựu sinh viên...

Các tham luận, ý kiến trao đổi và thảo luận khoa học sâu sắc của các học giả trong và ngoài nước tại hội thảo đã góp phần tái hiện một cách toàn diện hành trình lịch sử 120 năm của nền đại học hiện đại ở Việt Nam.

Được thành lập năm 1906, Đại học Đông Dương (Université Indochinoise), là trường đại học đầu tiên theo mô hình phương Tây khu vực Đông Dương, đánh dấu bước chuyển quan trọng của giáo dục Việt Nam từ mô hình Nho học truyền thống sang hệ thống giáo dục đại học hiện đại theo chuẩn mực châu Âu.

Dù mang dấu ấn của bối cảnh thuộc địa, Đại học Đông Dương vẫn trở thành nơi đào tạo nhiều trí thức ưu tú, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực khoa học, hành chính, văn hóa. Quan trọng hơn, từ môi trường đó đã dần hình thành tinh thần học thuật mới: coi trọng khoa học, tư duy lý tính, phương pháp nghiên cứu hiện đại và khát vọng canh tân xã hội.

Trải qua các giai đoạn phát triển từ Đại học Đông Dương, Đại học Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay, các giá trị học thuật cốt lõi như tinh thần khai phóng, tính hàn lâm đỉnh cao, tư duy khoa học, truyền thống nhân văn và sứ mệnh phụng sự quốc gia đã được kế thừa, bồi đắp và phát triển trong những điều kiện lịch sử khác nhau.

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang phát biểu bế mạc hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tổng kết hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay kết quả hội thảo không chỉ dừng lại ở việc tập hợp, công bố các nghiên cứu khoa học về hành trình 120 năm truyền thống đào tạo tinh hoa của Đại học Quốc gia Hà Nội mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng luận cứ khoa học cho các kiến nghị, chính sách về phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cũng theo Giáo sư Vũ Minh Giang, trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định tiếp tục phát huy truyền thống đại học tinh hoa; xây dựng môi trường học thuật xuất sắc, sáng tạo và nhân văn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo trong Lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Đông Dương – Đại học Quốc gia Hà Nội sáng nay./.

Giáo sư Vũ Minh Giang: Chỉ đạo của Tổng Bí thư là nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang Giáo sư Vũ Minh Giang nhận định các chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng là định hướng với các bộ, ngành, cơ quan Đảng và Chính phủ trong việc tạo điều kiện để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển.

​