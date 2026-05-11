Ngăn ngừa tái diễn bạo lực học đường sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại xã Vĩnh Định (Quảng Trị) do mâu thuẫn cá nhân khiến nữ sinh lớp 7 bị thương và phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi sức khỏe.

Tối 10/5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Thọ và Trường Tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài (thuộc xã Diên Sanh) đã có báo cáo cụ thể về vụ một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong chiều tối 9/5.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 9/5, tại khu vực xã Vĩnh Định.

Nữ sinh bị hành hung là học sinh lớp 7, trường Tiểu học và trung học cơ sở Hải Ba, thuộc xã Vĩnh Định. Tham gia vụ việc có 3 học sinh của Trường Tiểu học và trung học cơ sở Hải Thọ và 1 học sinh Trường Tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài cùng học khối lớp 8.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân, các học sinh này đã hẹn gặp tại xã Vĩnh Định để giải quyết dẫn đến xô xát. Vụ việc khiến nữ sinh lớp 7 bị thương và phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi sức khỏe.

L ãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã chỉ đạo, yêu cầu các trường liên quan báo cáo và phối hợp với lực lượng chức năng liên quan xác minh, làm rõ sự việc.

Đồng thời, nhà trường cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên học sinh, phụ huynh liên quan, ổn định tình hình để đảm bảo tiến độ học tập của các em. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhà trường sẽ tiến hành xử lý các học sinh vi phạm theo quy định./.