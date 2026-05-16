Lớp học chữ đặc biệt gieo mầm hy vọng nơi đại ngàn Tà Xùa

Giữa cánh rừng đặc dụng của xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, đường vào bản Làng Sáng nhiều đoạn chỉ vừa một xe máy chạy qua.

Tối tối, nơi bản xa này lại vang lên tiếng đánh vần ê a của những phụ nữ dân tộc Mông lần đầu học chữ.

Tại bản Làng Sáng, lớp học xóa mù chữ mở ra hy vọng đổi thay cho những người quanh năm chỉ biết cầm cuốc làm nương rẫy mà chưa một lần cầm bút.

Những học trò đặc biệt

Từ trung tâm xã Tà Xùa, vượt hơn hai giờ di chuyển qua những con dốc quanh co xuyên rừng đặc dụng, chúng tôi đến bản Làng Sáng.

Tại đây, vào 19 giờ 30 phút mỗi buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 5, trong căn phòng học nhỏ tại điểm trường của bản, 29 học viên là phụ nữ dân tộc Mông chăm chú luyện từng nét chữ đầu tiên.

Lớp học trở nên đặc biệt khi có người đã lên chức bà, người địu con trên lưng đến lớp và đa phần học viên đều chung “hoàn cảnh” sáng đưa con đến trường, chiều đón con về, tối lại cùng con lên lớp học chữ. Những cô bé, cậu bé đi theo mẹ chính là học sinh lớp 1, lớp 2 của điểm trường Làng Sáng.

Những đôi bàn tay vốn quen cầm cuốc, cầm dao phát nương nay lóng ngóng làm quen với cây bút. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng côn trùng râm ran hòa cùng tiếng đánh vần vang lên từ lớp học nhỏ sáng đèn giữa đại ngàn khiến đêm nơi đây càng thêm đặc biệt.

Trong suy nghĩ của những học viên đặc biệt ấy, biết đọc, biết viết không chỉ để ký tên hay đọc được giấy tờ mà còn là niềm tin về một cuộc sống tốt hơn, để họ tự tin bước ra khỏi những giới hạn vô hình đã tồn tại từ bao đời.

Lớp học được tổ chức tại điểm trường bản Làng Sáng thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng. Ban Giám hiệu nhà trường phân công hai giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Thầy giáo Lường Văn Dương, giáo viên điểm trường Làng Sáng, cho biết ngay khi lớp học được thành lập, thầy cùng thầy giáo Lò Văn Huấn được nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy cho bà con trong bản. Lúc đầu, học viên còn rụt rè, ngại học nhưng sau một thời gian, bà con đi học rất đều và ham học. Các thầy giáo cũng cố gắng, kiên trì để giúp bà con tự tin hơn trong cuộc sống, góp phần nâng cao dân trí ở bản Làng Sáng.

Lớp học trở nên đặc biệt khi trong lớp có học viên đã lên chức bà, có người địu con trên lưng đến lớp. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thầy giáo Trần Việt Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng, cho biết thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa và xuất phát từ nhu cầu học chữ của người dân, nhà trường đã xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ cho bà con bản Làng Sáng. Mục tiêu lớn nhất là giúp bà con biết đọc, biết viết để tiếp cận tri thức, chủ động nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lớp học được tổ chức vào buổi tối để phù hợp với công việc làm nương ban ngày của người dân.

Gieo con chữ thắp lửa niềm tin nơi bản xa

Lớp học đặc biệt tại bản Làng Sáng được Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa ra quyết định thành lập từ tháng 3/2026. Đến nay, các học viên đã dần yêu thích việc học và đi học đầy đủ các buổi trong tuần.

Trong lớp học ấy, bà Sồng Thị Ly, gần 50 tuổi, là học viên lớn tuổi nhất. Cuộc sống của bà từ nhỏ đến khi lập gia đình, sinh con, có cháu vẫn chỉ quẩn quanh với nương rẫy và những con đường nhỏ trong bản. Giống như nhiều phụ nữ Mông khác ở Làng Sáng, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đi học.

Không biết chữ, không nói sõi tiếng phổ thông, mọi giao tiếp của bà Ly trước đây chỉ gói gọn trong gia đình và bản làng. Tại lớp học, đôi tay chai sần của bà run run khi cầm bút nhưng vẫn kiên trì nắn nót từng nét chữ.

“Không biết chữ khổ lắm, giấy tờ gì cũng phải nhờ người khác. Giờ tôi chỉ mong biết đọc, biết viết để tự làm được những việc đơn giản, đọc sách, xem tivi,” bà Ly tâm sự.

Còn chị Sồng Thị Khua cho biết con chị còn nhỏ, không gửi được ai nên tối nào cũng địu con tới lớp. May con ngoan, không quấy khóc. Nhờ các thầy hướng dẫn, giờ chị đã đọc được nhiều hơn và viết được tên mình. Cuộc sống ở Làng Sáng giờ đã thay đổi nhiều khi điện lưới được kéo về bản, đường đi thuận lợi hơn trước. Vì vậy, chị mong bản thân biết chữ để cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn.

Gắn bó với điểm trường Làng Sáng hơn 15 năm, thầy giáo Lò Văn Huấn cho biết, nhiều học viên ban đầu còn chưa biết cầm bút, phát âm tiếng phổ thông chưa sõi nên việc dạy học phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Mỗi khi thấy học viên tự viết được tên mình, viết những đoạn câu trong sách giáo khoa hay đọc trôi chảy một đoạn ngắn, các thầy vui và xúc động vô cùng.

Điều khiến những giáo viên ở bản Làng Sáng cảm động hơn cả là tinh thần học tập của bà con. Sau một ngày lên nương vất vả, tối đến, nhiều phụ nữ vẫn vượt đường rừng tới lớp đúng giờ. Có người đi bộ hàng kilômét trong sương lạnh, có người địu con nhỏ trên lưng nhưng chưa từng nghỉ học.

Từ lớp học chữ đến sự đổi thay của Làng Sáng

Trước đây, Làng Sáng từng là bản biệt lập giữa núi rừng, nơi đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn, đường mòn đi lại trắc trở. Người dân trong bản nhận thức hạn chế, việc học gần như xa lạ với nhiều gia đình, nhất là phụ nữ.

Học sinh Hạng Thị Cha đọc theo hướng dẫn của thầy giáo trên sách giáo khoa tiếng việt lớp 1. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chị Thào Thị Dâu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Làng Sáng cho biết, từ năm 2018, địa phương từng mở lớp xóa mù chữ nhưng số người tham gia rất ít bởi tư tưởng còn lạc hậu, nhiều người đàn ông cho rằng phụ nữ không cần học chữ mà chỉ cần làm nương, chăm con. Cán bộ xã, Hội Phụ nữ và giáo viên đến từng nhà vận động, giải thích để người dân hiểu học chữ sẽ giúp thay đổi cách nghĩ, cách sống, biết chăm lo cho con và làm kinh tế tốt hơn.

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đường bê tông đã nối bản Làng Sáng với trục đường chính Tà Xùa-Háng Đồng, điện lưới được kéo về bản, trẻ em được đến trường nhiều hơn và nhận thức của người dân cũng dần thay đổi.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, cho biết từ những lớp học chữ, người dân trong bản hiểu rằng, biết chữ sẽ giúp tiếp cận thông tin, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống và thay đổi tương lai con em mình. Ngày càng có nhiều phụ nữ Mông tham gia lớp học xóa mù chữ cho thấy nhận thức của người dân đã thay đổi tích cực, dân trí từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, để duy trì lớp học, địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, Hội Phụ nữ và giáo viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Chính quyền xã cũng bố trí kinh phí hỗ trợ duy trì lớp học và tiếp tục rà soát để mở thêm các lớp tại những bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều người chưa biết chữ.

Giữa màn đêm tĩnh mịch của đại ngàn Tà Xùa, lớp học xóa mù chữ ở Làng Sáng ánh điện vẫn sáng, tiếng đánh vần vẫn vang lên đều đặn. Những nét chữ còn vụng về từ đôi bàn tay chai sần, đang lặng lẽ thắp lên ngọn lửa của niềm tin, niềm hi vọng về sự đổi thay của những người phụ nữ vùng cao, mở ra một hướng đi tươi sáng cho người dân nơi vùng cao Tà Xùa./.

