Thành phố Hồ Chí Minh thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học

Mỗi nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ tài chính lên đến 560 triệu đồng, còn học viên được hỗ trợ tối đa là 160 triệu đồng, khi đáp ứng các yêu cầu về học tập, nghiên cứu và chuẩn đầu ra.

Đây là một nội dung đáng chú ý trong Chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 (VNU-EGP) vừa được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Chương trình áp dụng với học viên và nghiên cứu sinh đang học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Người tham gia chương trình phải học tập và nghiên cứu toàn thời gian, cam kết tốt nghiệp đúng thời gian đào tạo tiêu chuẩn; đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, năng lực nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định; luận văn, luận án phải gắn với định hướng nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký. Đồng thời, người học phải tuân thủ các quy định, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá định kỳ theo yêu cầu của chương trình.

Chương trình được thiết kế cơ chế hỗ trợ mang tính tích hợp, người học được tham gia vào môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp với định hướng rõ ràng và điều kiện thuận lợi để phát triển học thuật. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình thúc đẩy chuyển đổi mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình tích hợp “đào tạo-nghiên cứu-đổi mới sáng tạo,” để phát triển năng lực nghiên cứu cho người học. Người học sẽ là thành viên của nhóm nghiên cứu, trực tiếp thực hiện các nội dung nghiên cứu.

Việc tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật sẽ góp phần gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng công bố quốc tế ISI/Scopus, văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ và sản phẩm chuyển giao.

Song song đó, chương trình tăng cường hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước, cũng như thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng, thương mại hóa.

Với các chính sách đột phá này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu trong khu vực và thế giới.

Đại học này đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 nâng tỷ lệ người học sau đại học bao gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sỹ và tiến sỹ lên tối thiểu 30% tổng số người học (hiện nay khoảng 10%); trong đó, nghiên cứu sinh sẽ chiếm khoảng 40% tổng số người học sau đại học.

Thời gian tới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có gắn với đào tạo sau đại học cùng nhu cầu tuyển học viên, nghiên cứu sinh; đồng thời thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa người học với chủ nhiệm nhiệm vụ và người hướng dẫn. Các cơ sở đào tạo trong hệ thống sẽ tổ chức tuyển sinh, phối hợp đào tạo và quản lý người học; chủ động huy động nguồn lực đối ứng, ký kết cam kết trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo - chủ nhiệm nhiệm vụ - người học.

Trong trường hợp người học vi phạm cam kết, bỏ học hoặc bị buộc thôi học, người học và cơ sở đào tạo phải thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí theo quy định của pháp luật.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành được nhiều cơ chế, giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Một trong những đột phá đó là việc sắp xếp lại các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo chuỗi nghiên cứu, thay vì đơn lẻ như trước đây.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học là một đột phá rất quan trọng góp phần gia tăng số lượng nhân lực sau đại học, nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia. Chính sách hỗ trợ tài chính sẽ giúp người học có điều kiện tham gia học toàn thời gian, đảm bảo chất lượng học tập và nghiên cứu./.​

Thiếu hụt trầm trọng nhân lực kỹ năng nghề, Bộ GD-ĐT đề nghị mở rộng đào tạo Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước đang quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng kéo theo nhu cầu rất lớn về nhân lực kỹ thuật ở các trình độ.