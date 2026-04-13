Thiếu hụt trầm trọng nhân lực kỹ năng nghề, Bộ GD-ĐT đề nghị mở rộng đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 1803/BGDĐT-GDNNGDTX về việc tăng cường đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cả nước đang quyết liệt triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, công nghiệp và hạ tầng xã hội, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhân lực kỹ thuật ở các trình độ. Nhiều nơi có tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực có kỹ năng nghề, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các công trình.

Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nhiều giải pháp để chủ động cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, các địa phương rà soát, nắm bắt và dự báo nhu cầu nhân lực kỹ thuật ở các trình độ theo từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành, nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn, thiếu hụt nhân lực qua đào tạo, các ngành nghề mới nổi hoặc có xu hướng phát triển trong giai đoạn tới để có kế hoạch, chính sách, lộ trình đào tạo phù hợp.

Các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyển sinh và đa dạng hóa hình thức đào tạo sát với nhu cầu thực tế của các dự án đang triển khai trên địa bàn. Trong đó, quan tâm mở rộng các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động để kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân công kỹ thuật cho các dự án, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, công nghiệp và hạ tầng xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho cơ sở trong việc cấp phép hoạt động đào tạo; khuyến khích mở thêm những ngành, nghề mới, kỹ năng mới đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh đó là việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và hỗ trợ người học để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động./.

