Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt quản lý bữa ăn bán trú

Sự cố nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến nhiều phụ huynh và dư luận lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác quản lý, giám sát chất lượng bữa ăn bán trú hằng ngày của học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Đảm bảo an toàn cho học sinh

Sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh), trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, một số trường học ở khu vực lân cận đã ngưng nhận suất ăn từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước - đơn vị cung cấp suất ăn cho trường này, nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro.

Dù đã sử dụng suất ăn bán trú của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước 4 năm nay, nhưng sau sự cố tại Trường Tiểu học Bình Qưới Tây, Trường Trung học cơ sở Lam Sơn (phường Gia Định) đã quyết định tạm ngừng tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 300 học sinh của trường kể từ ngày 13/4.

Ông Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường tạm dừng tổ chức bữa ăn nhằm chủ động phòng ngừa những rủi ro có thể phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhất là ở giai đoạn chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ cũng như trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Trước khi ra thông báo, nhà trường đã trao đổi với đại diện cha mẹ học sinh và ghi nhận phần lớn ý kiến đồng tình. Nhà trường vẫn tổ chức cho các em nghỉ trưa tại trường và gia đình tự chuẩn bị suất ăn nếu cha mẹ không có điều kiện đưa đón. Hiện có hơn 70 em đăng ký nghỉ trưa tại trường.

Ông Lê Đình Thảo cũng thông tin, việc cung cấp suất ăn trưa của công ty này tại trường chưa ghi nhận sự cố nào. Đơn vị này có đầy đủ hồ sơ, yêu cầu về an toàn thực phẩm, hồ sơ năng lực, việc lựa chọn đơn vị cung cấp được sự thống nhất của cha mẹ học sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát bữa ăn được nhà trường thực hiện chặt chẽ, từ thời điểm giao nhận suất ăn, phụ huynh cũng có thể tham gia giám sát bữa ăn bất cứ lúc nào. Trong năm học, nhà trường cùng đại diện phụ huynh cũng tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại cơ sở chế biến của công ty.

Hiện chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về vụ việc liên quan đến đơn vị cung cấp nên nhà trường và phụ huynh chưa đề cập đến việc thay đổi đơn vị cung cấp hay không. Ngoài đảm bảo giá suất ăn hợp lý, áp lực lớn nhất trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú với nhà trường là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, trong khi đó có những yếu tố khách quan, nguy cơ có thể xảy ra mà không chủ động kiểm soát .

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cũng sử dụng suất ăn của đơn vị cung cấp trên, Trường Trung học cơ sở Thanh Đa (phường Bình Quới) đã thông báo tới phụ huynh việc tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 13/4. Tuy nhiên, sau khi khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh, nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú trở lại từ ngày 14/4.

Phụ huynh cũng có thể lựa chọn phương án tự chuẩn bị thức ăn cho con và nghỉ trưa tại trường. Đối với bếp ăn, hằng ngày Sở An toàn thực phẩm sẽ giám sát ở tất cả các khâu.

Lo ngại về chất lượng bữa ăn, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng và học sinh đang bước vào giai đoạn kiểm tra cuối kỳ, nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn cách đón con về hoặc tự chuẩn bị đồ ăn mang đến trường.

Trưa 14/4, vào giờ ăn bán trú, anh Điệp đến đón hai con đang học lớp 6 tại Trường Trung học cơ sở Thanh Đa về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, để yên tâm hơn. Anh Điệp cho biết, dù nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú trở lại, gia đình vẫn quyết định cho con dừng ăn tại trường cho đến hết năm học này. Công việc khá bận rộn, vợ chồng tôi vẫn phải cố gắng sắp xếp thời gian, thay nhau đưa đón con về để đảm bảo an toàn.

Tương tự, chờ hai con đang học lớp 6 và lớp 8 tại Trường Trung học cơ sở Thanh Đa để đưa cơm trưa, chị Bình chia sẻ: Việc xoay xở mang cơm cho con mỗi ngày là điều rất khó khăn. Thời tiết nắng nóng, thức ăn được chế biến sẵn và phải mất thêm thời gian vận chuyển từ cơ sở nấu ăn đến trường, nên tôi thực sự chưa yên tâm. Anh mong đơn vị cung cấp suất ăn tuân thủ nghiêm các quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm, nhà trường cùng cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, nhất là khi các con sắp bước vào đợt kiểm tra cuối học kỳ.

Siết quản lý

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin có 22 trường học trên địa bàn ký kết cung cấp suất ăn bán trú với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước, hiện còn 18 đơn vị tiếp tục nhận suất ăn do công ty này.

Bà Nguyễn Ngọc Thi, người đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước, cho biết Công ty có đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, nguyên liệu sử dụng chế biến cho các suất ăn đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hiện đơn vị này đang chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về vụ việc vừa xảy ra.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Sở đã lập đoàn kiểm tra đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước sau khi sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Trong quá trình điều tra chờ xác định nguyên nhân, Sở đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với các trường học nhận suất ăn công nghiệp từ công ty này và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại toàn bộ các trường học trên địa bàn.

Đối với các trường học đang nhận suất ăn từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước, Sở An toàn thực phẩm đề nghị lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thắt chặt hơn hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 3.500 trường học với 2,6 triệu học sinh các cấp. Việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh được các trường thực hiện đa dạng hình thức, trong đó phổ biến là tự tổ chức bếp tại trường có đủ điều kiện hoặc ký kết cung cấp suất ăn công nghiệp với đơn vị bên ngoài.

Theo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Sở thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra và giám sát hoạt động của các bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung ứng suất ăn cho học sinh. Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm và Sở Giáo dục-Đào tạo Thành phố cũng đã ký kế hoạch liên tịch tăng cường các biện pháp giám sát nhằm đảm an toàn thực phẩm cho bữa ăn bán trú học đường.

Thành phố hiện có 317 đơn vị cung ứng suất ăn, thực phẩm cho các trường học trên địa bàn. Mới đây, Sở An toàn thực phẩm Thành phố đã yêu cầu các doanh nghiệp này ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm thiết lập "lá chắn" vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh Thành phố.

Theo nội dung cam kết, các cơ sở phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sản xuất thực phẩm có đầy đủ nhãn hàng hóa theo quy định; lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc.

Các cơ sở phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, thực hiện đúng quy định về bảo quản, vận chuyển nhằm duy trì chất lượng và an toàn thực phẩm; chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm được xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe; tuân thủ các quy định khác của pháp luật hành về An toàn thực phẩm; cơ sở chịu trách nhiệm vụ với người tiêu dùng trước pháp luật với hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm của mình.

Cùng với yêu cầu các cơ sở cung ứng suất ăn, thực phẩm cho các trường học tuân thủ quy định pháp luật, tự giám sát quy trình, đảm bảo các nguyên tắc an toàn thực phẩm, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố cũng kêu gọi sự tham gia của phụ huynh học sinh trong việc giám sát các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị các trường học trên địa bàn tăng cường kiểm soát hoạt động cung ứng suất ăn bán trú cho học sinh./.

Thu Hoài – Đinh Hằng