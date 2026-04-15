Việt Nam - Trung Quốc ký Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Lễ ký kết được thực hiện dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bản ghi nhớ được ký kết trên cơ sở tiếp nối Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ hai nước năm 2022 và trong khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, với mục tiêu tăng cường, thúc đẩy và phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tập trung tăng cường giao lưu, trao đổi đội ngũ nhà giáo, chuyên gia và người học; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giáo dục nghề nghiệp và phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo.

Hai bên cũng sẽ khuyến khích mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai nước, triển khai các hình thức đào tạo liên kết, từng bước hướng tới công nhận kết quả học tập và tăng cường đào tạo kỹ năng cho người lao động gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Hợp tác cũng được định hướng mở rộng trong các ngành, nghề và lĩnh vực công nghiệp có thế mạnh, đồng thời tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên môn, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nguồn lực và kinh nghiệm trong đào tạo.

Hai bên ủng hộ nghiên cứu, xây dựng, triển khai một số chương trình, dự án hợp tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, tạo điều kiện cho người học tham gia thực tập, bồi dưỡng kỹ năng tại cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; đồng thời tăng cường hỗ trợ trong việc tham gia các hoạt động, sân chơi nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở đó, hai bên hướng tới đẩy mạnh gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ ưu tiên, đồng thời tăng cường trao đổi chuyên gia, nhà giáo và người học, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký, thời hạn 5 năm và tự động gia hạn. Việc ký kết Bản ghi nhớ góp phần cụ thể hóa hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao cũng là một trong các giải pháp được Bộ Chính trị nêu rõ trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết yêu cầu tập trung phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; lựa chọn đầu tư nâng cấp các cơ sở hoạt động hiệu quả, ưu tiên đầu tư hiện đại cho một số trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế; có chính sách thu hút chuyên gia, người lao động tay nghề cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn kỹ năng nghề; đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương thức đào tạo, ứng dụng công nghệ, quản trị chất lượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Các giải pháp này nhằm hướng đến mục tiêu ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia, 20% cơ sở được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á./.



