Thủ tướng: Xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm hội tụ tri thức

Sáng 31/3, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự buổi lễ có các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Trao Quyết định và chúc mừng ông Bùi Thế Duy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước là vinh dự lớn, song trách nhiệm rất cao của cá nhân ông Bùi Thế Duy.

Đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức và quá trình rèn luyện, trưởng thành của ông Bùi Thế Duy cũng như về vị trí, vai trò, truyền thống, thành tựu phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cho biết trong chiến lược phát triển dài hạn, việc xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Thủ tướng, đây không chỉ là không gian phát triển mới mà còn là mô hình đột phá, được định hướng theo mô hình “5 trong 1”: Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu. Từ đó hình thành một đô thị đại học sinh động, trở thành “cực tri thức” quan trọng của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Nêu nhiệm vụ phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học đổi mới sáng tạo ngang tầm nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ông Bùi Thế Duy cùng tập thể lãnh đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Đồng thời, tập trung triển khai nhanh, mạnh, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiên phong, gương mẫu trong triển khai các nghị quyết lớn của Đảng, nhất là các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; góp phần thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược của đất nước.

Thủ tướng chỉ rõ Đại học Quốc gia Hà Nội phải đẩy mạnh phát triển mô hình đại học nghiên cứu, đại học đổi mới sáng tạo; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo-nghiên cứu-ứng dụng; lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho đất nước. Phát huy vai trò là trung tâm trí thức lớn của quốc gia, chủ động tham gia tư vấn, phản biện chính sách; đóng góp trí tuệ cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo đúng định hướng đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả mô hình “5 trong 1”; xây dựng nơi đây trở thành trung tâm hội tụ tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân của “cực tri thức” của Thủ đô.

Thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục gắn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong tư vấn, triển khai nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô vừa ban hành.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; xây dựng môi trường học thuật dân chủ, sáng tạo, hội nhập quốc tế; thu hút và phát triển đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tinh hoa trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và tầm nhìn của mình, ông Bùi Thế Duy sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa; trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm thế giới; xứng đáng là trung tâm hội tụ “trí tuệ tinh hoa,” là động lực quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh tế tri thức của đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ xúc động được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, giao nhiệm vụ; đây là niềm vinh dự rất lớn, nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề; không chỉ là sự ghi nhận mà còn là trách nhiệm chính trị và là mệnh lệnh hành động đối với cá nhân ông.

Ông Bùi Thế Duy tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; với sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương; cùng với truyền thống, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Bùi Thế Duy cam kết sẽ đem hết năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy được, nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh, gương mẫu trong công tác; cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học, có trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Bùi Thế Duy từng giữ các chức vụ: Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Chánh Văn phòng rồi Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước đây hơn 1 tháng, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Bộ Giáo dục và Đào tạo công tác và được giao quyền Bộ trưởng./.

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Sáng 31/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.